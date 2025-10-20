Керівники українських підприємств очікують значно вищої інфляції впродовж наступних 12 місяців, ніж офіційний прогноз Національного банку України (НБУ). Згідно зі звітом НБУ, бізнес прогнозує зростання споживчих цін на рівні 11,4%, інформує Завтра.UA.

Інфляційні очікування: Прогноз бізнесу проти НБУ

Прогноз керівників компаній щодо інфляції на рівні 11,4% майже вдвічі перевищує офіційний прогноз НБУ. Це свідчить про суттєві розбіжності в оцінці майбутньої цінової динаміки.

Ці дані були оприлюднені у звіті Національного банку, що відображає результати опитування українських підприємств.

Ключові чинники зростання цін

Український бізнес називає воєнні дії найсуттєвішим чинником підвищення цін. Так вважають майже 80% керівників підприємств.

Водночас, за прогнозами респондентів, коливання курсу гривні до іноземних валют матиме дедалі більший вплив на зростання цін. Цей чинник відзначили 69,8% опитаних, що вище, ніж у II кварталі 2025 року (67,3%).

Воєнні дії: Майже 80%

Коливання курсу гривні: 69,8%

Ціни на світових ринках: Посилення очікувань п'ятий квартал поспіль

Зниження впливу податкових змін

Бізнес також п’ятий квартал поспіль фіксує посилення очікувань щодо цін на світових ринках.

Натомість, другий квартал поспіль спостерігається послаблення прогнозу впливу податкових змін. Лише 22,6% керівників підприємств вважають їх значним чинником зростання цін, тоді як у II кварталі 2025 року таких було 26,5%. Це може свідчити про зменшення впливу нещодавніх чи очікуваних фіскальних змін на загальну цінову ситуацію в країні в очах бізнесу.

