Європейський Союз розглядає радикальні зміни у правилах приєднання до блоку, які дозволять новим країнам-членам, включаючи Україну, приєднатися без повного права голосу (права вето). Ця ініціатива, що перебуває на ранній стадії обговорення, спрямована на подолання опору з боку таких лідерів, як Віктор Орбан з Угорщини. А також прискорення процесу розширення ЄС на тлі агресивної політики Росії. Про це повідомляє Politico, інформує Завтра.UA.

Гнучкі умови вступу без права вето

Пропозиція, яку неофіційно обговорюють між країнами-членами та Європейською Комісією, передбачає, що нові країни, такі як Україна, Молдова та Чорногорія, зможуть користуватися багатьма перевагами членства в ЄС. Але не матимуть права вето. Це право вони отримають лише після того, як ЄС проведе ключові інституційні реформи. Наприклад, запровадить голосування кваліфікованою більшістю у більшості політичних сфер.

«Майбутні члени повинні бути зобов’язані відмовитися від свого права вето, доки не будуть впроваджені ключові інституційні реформи… Розширення не повинно уповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС», – наголосив Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ німецького Бундестагу.

Суть пропозиції полягає в тому, щоб забезпечити «здатність діяти навіть у розширеному ЄС». Та уникнути необхідності негайного перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди вважають недоцільним.

Подолання внутрішнього блокування та розчарування кандидатів

Ця ініціатива є останньою спробою країн, що підтримують розширення (зокрема, Австрії та Швеції), оживити процес, який гальмується Будапештом. А також деякими іншими столицями через побоювання небажаної конкуренції на місцевих ринках або загрози інтересам безпеки.

Прагнення збільшити кількість членів з 27 до 30 протягом наступного десятиліття відбувається на тлі експансіоністського порядку денного президента Росії Володимира Путіна, що робить розширення стратегічним пріоритетом.

Водночас, зростає розчарування серед країн-кандидатів, які провели значні реформи. Але роками не наближалися до членства.

«Чекати не можна», – заявив віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка, підкреслюючи необхідність «креативних» рішень для розблокування процесу, оскільки заявка Києва на вступ наразі гальмується Угорщиною.

Геополітичний інструмент проти Росії

Членство в ЄС розглядається як ключовий геополітичний інструмент блоку проти агресії Росії. Як зауважила міністр Європи Австрії Клаудія Плакольм, «Коли ми розглядаємо розширення сьогодні, одне зрозуміло: нам потрібно стати швидшими, менш бюрократичними та ефективнішими. Якщо ЄС не активізує свою гру, ми втратимо позиції на користь третіх гравців».

Хоча президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поставила розширення в центр своєї стратегічної програми, згадуючи про потенційне членство України та Молдови до 2030 року, лідери ЄС, зіткнувшись зі зростанням підтримки ультраправих партій всередині країни, досі чинять опір спробам пришвидшити цей процес.

Європейська Комісія, готуючи майбутній пакет розширення, також може спробувати прискорити процес шляхом просування переговорів без необхідності отримання офіційного схвалення від усіх 27 країн ЄС на кожному етапі, щоб уникнути блокування з боку Угорщини.

