Лідер України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами високо оцінив конструктивність відносин зі Сполученими Штатами Америки. А також окреслив ключові сфери співпраці, інформує Завтра.UA. Водночас, глава держави наголосив на неспівставності масштабів війни в Україні з конфліктами на Близькому Сході та прокоментував наміри Дональда Трампа “закінчити війну”.

Плідна співпраця зі США: Зброя, розвідка та енергетика

Володимир Зеленський заявив про високу конструктивність у відносинах зі США, особливо підкресливши співпрацю у військово-технічній сфері та обміні розвідувальними даними.

«У багатьох речах ми достатньо конструктивні зі Сполученими Штатами Америки — те, що стосується зброї і розвідки», — зазначив Президент.

Крім того, за його словами, після нещодавньої поїздки до США будуть відкриті нові американські фонди та програми, пов’язані з фінансами та енергетикою.

«Сьогодні порушили питання щодо газу, грошей, щодо електрики, щодо ремонту, щодо газових турбін. Там багато всього. І тут ми перебуваємо в конструктиві», — підкреслив глава держави, вказуючи на широкий спектр двосторонньої взаємодії.

Чому війну з Росією не можна порівняти з конфліктом на Близькому Сході

Президент України звернув особливу увагу на неспівставність війни, яку веде Україна проти Росії, з конфліктами на Близькому Сході, хоча й визнав великі втрати серед живих людей в останніх.

«Я не хочу принижувати або прибільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія», — пояснив Зеленський.

Головною причиною такої відмінності він назвав масштаб протистояння: «Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти. Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається», — наголосив Президент.

Оцінка намірів Трампа “закінчити війну”

Торкаючись теми можливого завершення війни, Володимир Зеленський припустив, що колишній президент США Дональд Трамп, який, за словами Зеленського, «вдалося багато на Близькому Сході», прагне скористатися цим досвідом для припинення агресії Росії проти України.

«Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України», — прокоментував Президент, зазначивши, що Україна наблизилася до можливого завершення, хоча це не є гарантією.

Нагадаймо, раніше стало відомо про дзвінок Путіну: Як Трамп заплутав карти напередодні переговорів із Зеленським.