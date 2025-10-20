Президент України Володимир Зеленський минулого тижня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка, попри дружню атмосферу, не принесла бажаних Києву результатів. Головною метою української сторони було забезпечення постачання крилатих ракет «Томагавк» — зброї, яку в Києві вважають здатною змінити хід війни, інформує Завтра.UA.

Проте, як пише оглядач Politico Джеймі Деттмер, зустріч пройшла невдало. Головним чином через те, що Україна надто поспішала та не переглянула свій порядок денний після тривалої телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася напередодні.

Невдалий вибір часу та завищені очікування

Республіканські інсайдери у Вашингтоні відзначають, що зустріч стала «жертвою невдалого вибору часу та завищених очікувань». За словами джерел, Зеленський міг би зробити зустріч продуктивнішою, якби переосмислив пріоритети після розмови Трампа з Путіним.

Під час дво-з половиноюгодинної розмови Трамп, за його словами, дражнив Путіна перспективою постачання Україні «Томагавків». Але результатом стала домовленість про зустріч на саміті в Будапешті.

«Трамп ніяк не погодився б на придбання «Томагавків» перед зустріччю з Путіним у Будапешті», — заявив один із республіканських інсайдерів.

Незважаючи на поради друзів-республіканців, українська сторона не відмовилася від запиту щодо «Томагавків», що, на думку оглядачів, було стратегічною помилкою.

Втрачені пріоритети: Замість «Томагавків» потрібні ракети ППО

Надмірна зосередженість на «Томагавках» призвела до втрати можливості акцентувати увагу на інших критично важливих потребах. Зокрема, йдеться про:

Ракети класу «повітря-поповітря» для літаків F-16 та МіГ.

Ракети-перехоплювачі класу «земля-повітря» для систем ППО Patriot.

Обидва види озброєння є необхідними для протидії рекордним російським авіаударам та гостро необхідні для захисту української інфраструктури від дронів та балістичних ракет.

Крім того, запит про «Томагавки» відволік увагу від важливих економічних та фінансових питань:

Російські активи : Не вдалося досягти прориву у питанні використання іммобілізованих російських суверенних активів для фінансування оборони України.

: Не вдалося досягти прориву у питанні використання іммобілізованих російських суверенних активів для фінансування оборони України. Імпорт СПГ: Переговори щодо імпорту американського скрапленого природного газу (СПГ) зайшли в глухий кут через розбіжності щодо обмежувальних умов кредитування. Це критично важливо напередодні зими, оскільки Росія посилила атаки на газову інфраструктуру.

Провал лобістських зусиль

Масштабна українська делегація, що прибула до Вашингтона напередодні зустрічі, не змогла завершити низку важливих угод як з урядом США, так і з приватним сектором.

«Ідея полягала в тому, що під час зустрічі в Білому домі буде підготовлено багато важливих речей, зокрема деякі угоди з великими оборонними компаніями США та енергетичними гравцями», – сказав республіканський інсайдер. «На жаль, нічого конкретного не було досягнуто протягом усього тижня».

Радники республіканців також закликали Київ затримати лобістські зусилля (окрім економічних питань, пов’язаних із зустрічами МВФ та Світового банку) приблизно на тиждень. У цей час адміністрація Трампа була зосереджена на Близькому Сході, а Вашингтон переживав внутрішню бюджетну боротьбу.

На захист Києва оглядачі зазначають, що в Україні зростає тривога щодо майбутньої зими, яка може стати найгіршою за час війни, на тлі посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

