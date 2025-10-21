Експравоохоронець обіцяв військовозобов’язаному роботу у військовому ВНЗ для уникнення мобілізації. Прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 31-річному колишньому співробітнику управління патрульної поліції, який організував корупційну схему для отримання неправомірної вигоди, інформує Завтра.UA. Чоловік обіцяв військовозобов’язаному киянину працевлаштування в одному з військових вищих навчальних закладів, що мало забезпечити останньому бронювання від мобілізації.

Обіцянки та ціна “вирішення питання”

За інформацією прокуратури, підозрюваний пообіцяв знайомому за грошову винагороду влаштувати його на роботу до військового інституту, запевняючи, що це гарантує бронювання. Свої “послуги” колишній правоохоронець оцінив у $10 тисяч, пояснюючи високу вартість необхідністю використання своїх зв’язків, набутих за час роботи в органах.

Затримання “на гарячому” та кваліфікація дій

Експатрульного було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Цей випадок вкотре підкреслює ризики корупції, яка процвітає на тлі воєнного стану та намагань деяких осіб уникнути виконання конституційного обов’язку. Слідство триває.

