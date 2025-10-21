Державне бюро розслідувань (ДБР) та Дніпропетровська обласна прокуратура завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівництва Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Їх звинувачують у створенні злочинної організації та багатомільйонних оборудках із ПДВ, які завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Кримінальний «дашок»: Як працювала схема

За даними слідства, колишня очільниця обласної податкової служби організувала та очолила злочинну організацію, до якої залучила чотирьох підлеглих працівників різних рівнів, зокрема керівників структурних підрозділів.

Корупційна схема діяла протягом 2020–2023 років. Її метою було незаконне збагачення шляхом надання «ризиковим» та «фіктивним» підприємствам можливості уникати сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Ключові механізми корупції:

«Ручне» управління моніторингом: Керівниця видала наказ про створення так званої «аналітичної групи» з довірених виконавців, яка взяла під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних.

Керівниця видала наказ про створення так званої «аналітичної групи» з довірених виконавців, яка взяла під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних. Уникнення блокування: Учасники організації умисно перешкоджали блокуванню діяльності цих ризикових підприємств, дозволяючи їм проводити операції з товаром без фактичної сплати ПДВ.

Учасники організації умисно перешкоджали блокуванню діяльності цих ризикових підприємств, дозволяючи їм проводити операції з товаром без фактичної сплати ПДВ. «Відбір клієнтів»: Аналітична група займалася відбором потенційних «клієнтів» для незаконних операцій.

56 мільйонів збитків: Ціна безкарності

Лише «допомога» одному з таких підприємств завдала прямих збитків державному бюджету на суму, що перевищує 56 мільйонів гривень. Ця сума фігурує в обвинуваченні як тяжкі наслідки зловживання службовим становищем.

Обвинувачення та ризик конфіскації

Четверо фігурантів, включаючи ексголовну податківцю області, обвинувачуються у:

Створенні та керівництві злочинною організацією ( ч. 3 ст. 255 КК України ).

). Зловживанні владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

З метою відшкодування завданих державі збитків, на майно обвинувачених накладено арешт: арештовано їхні квартири, приватні будинки та паркомісця.

Санкції інкримінованих статей передбачають суворе покарання — позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР у м. Полтаві за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Справа передана до суду для розгляду по суті.

