Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі чітко дав зрозуміти, що його головний пріоритет — якнайшвидше завершення війни між Росією та Україною. Як повідомляє The Wall Street Journal, Трампа «не цікавить конкретний результат у питанні територій», а лише припинення бойових дій у найкоротші терміни, інформує Завтра.UA.

«Не час для Tomahawk»: Трамп охолодив очікування Києва

За даними видання, Трамп прямо сказав Зеленському, що Україна не повинна в найближчому майбутньому розраховувати на постачання американських крилатих ракет Tomahawk. Це стало сигналом, що адміністрація президента США не готова продовжувати масштабну військову підтримку Києва на рівні попередньої влади.

Напружена зустріч у Вашингтоні

Зустріч в Овальному кабінеті проходила у жорсткому тоні. Джерела WSJ серед американських, європейських та українських чиновників повідомили, що Трамп був відвертим і подекуди різким із Зеленським. У певний момент президент США навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які привезла українська делегація, демонструючи небажання заглиблюватися у військові деталі.

«Зупиніться на нинішніх рубежах» — меседж Трампа

Під час перемовин Трамп сказав українському президенту, що Києву слід «зупинитися на нинішніх рубежах». Це може свідчити про бажання Вашингтона схилити сторони до де-факто замороження конфлікту.

Розбіжності у баченні миру

І Україна, і Росія після зустрічі заявили, що їхні позиції щодо потенційної мирної угоди залишаються далекими одна від одної. Попри тиск Трампа, домовленостей про припинення вогню досягнуто не було.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп і Путін летять до Орбана, щоб «укласти угоду» щодо України.