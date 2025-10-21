У ніч із понеділка на вівторок, 21 жовтня, Україна знову пережила ворожу атаку з боку Росії. Окупанти використали керовані авіабомби (КАБ) для удару по житлових районах Харкова, що призвело до поранення дев’яти цивільних осіб. Одночасно країною прокотилася хвиля повітряних тривог через масовий запуск ударних безпілотників “Шахед”, що спричинило також пошкодження критичної енергетичної інфраструктури, про це повідомив мер міста міста Ігор Терехов інформує Завтра.UA.

Удар КАБами по Харкову: Дев’ять постраждалих та руйнування

Вночі Росія завдала удару керованими авіабомбами по Харкову. Влучання зафіксовані в Індустріальному та Немишлянському районах міста.

Наслідки атаки та кількість постраждалих:

01:12: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зросла до дев’яти осіб. Усім надається медична допомога.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зросла до осіб. Усім надається медична допомога. 01:03: Міський голова Ігор Терехов повідомив, що спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, у яких діагностовано гостру реакцію на стрес.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, у яких діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкодження: Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі, де також виникла пожежа. Обстеження місць влучання триває.

Ворожі КАБи пошкодили в Індустріальному районі, де також виникла пожежа. Обстеження місць влучання триває. 00:38: Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку російськими КАБами.

Нічний наліт “Шахедів” та загроза балістики

У ніч проти 21 жовтня Росія розпочала нову атаку ударними БПЛА типу “Шахед”, а також була оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

Хронологія повітряної тривоги та руху БПЛА:

05:34: Повітряні сили повідомили про рух БПЛА на сході та заході Чернігівщини, що постійно змінюють напрямок.

Повітряні сили повідомили про рух БПЛА на сході та заході Чернігівщини, що постійно змінюють напрямок. 04:42: Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння. 04:06: БПЛА з Чернігівщини рухалися курсом на Бориспільський район Київщини.

БПЛА з Чернігівщини рухалися курсом на Бориспільський район Київщини. 03:56: Повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у Києві та низці областей.

Повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у Києві та низці областей. 02:57: “Шахеди” фіксувалися у північній частині Сумщини (курс південний), у центральній та північній частинах Чернігівщини (курс південний), а також у Криворізькому районі Дніпропетровщини (курс північний).

“Шахеди” фіксувалися у північній частині Сумщини (курс південний), у центральній та північній частинах Чернігівщини (курс південний), а також у Криворізькому районі Дніпропетровщини (курс північний). 01:44: БПЛА курсом на Херсон з півдня та з північної частини Сумщини на Чернігівщину.

БПЛА курсом на Херсон з півдня та з північної частини Сумщини на Чернігівщину. 01:14: “Шахеди” південніше Чернігова (курс південний/південно-західний) та у Кропивницькому районі Кіровоградщини (курс північно-західний).

“Шахеди” південніше Чернігова (курс південний/південно-західний) та у Кропивницькому районі Кіровоградщини (курс північно-західний). 00:28: Повітряна тривога оголошена у Києві та низці областей через загрозу балістики.

Удар по енергооб’єкту на Чернігівщині

Внаслідок чергової російської атаки зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області.

Наслідки: Північна частина Чернігівщини залишилася без електрики.

Північна частина Чернігівщини залишилася без електрики. Знеструмлення Славутича: Через атаку знеструмлено місто Славутич. Системи життєзабезпечення (водопостачання, водовідведення, теплопостачання лікарень та закладів освіти) переведено на резервне живлення, “Пункти незламності” готові до роботи.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та наслідки ворожої атаки уточнюється.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ворог ракетами та дронами зупинив роботу газових об’єктів ДТЕК.