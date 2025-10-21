Зустріч Трампа та Путіна під загрозою

Сподівання президента Дональда Трампа на швидку зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним можуть бути відкладені після того, як джерела, знайомі з цим питанням, повідомили CNN, що очікувана попередня зустріч між ключовими помічниками світових лідерів у закордонних справах цього тижня була відкладена. Принаймні наразі, інформує Завтра.UA.

Зустріч радників відкладено

Після розмови з Путіним минулого четверга Трамп заявив, що вони «домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня». За його словами, перші зустрічі Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, яких буде призначено пізніше.

Згідно з коротким викладом розмови, опублікованим Державним департаментом США, Рубіо та його російський колега Сергій Лавров у понеділок провели телефонну розмову. Вони обговорили «наступні кроки», після розмови між двома президентами минулого тижня щодо можливого припинення конфлікту в Україні. Рубіо «наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа», йдеться у викладі. Тим часом Кремль назвав розмову «конструктивною дискусією», яка стосувалася «можливих конкретних кроків для реалізації домовленостей».

Однак, як повідомив представник Білого дому, очікувана зустріч між Рубіо та Лавровим наразі відкладена. Не було одразу зрозуміло, чому зустріч більше не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії в Україну.

Відсутність еволюції у позиції Росії

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що після розмови Рубіо-Лаврова чиновники відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції. Наразі, за словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме перенесення зустрічі Путіна-Трампа наступного тижня, але Рубіо та Лавров можуть знову виступити цього тижня.

Також не було одразу зрозуміло, який вплив матиме перенесення попередньої зустрічі Лаврова та Рубіо на очікуваний саміт Трампа та Путіна в Будапешті, Угорщина.

Заклик Трампа до припинення війни

Відтоді Трамп публічно закликав Київ і Москву «негайно припинити війну».

«Ви йдете вздовж лінії бойових дій, де б вона не була. Інакше це надто складно. Ви ніколи не зможете цього зрозуміти. Ви зупиняєтеся на лінії бойових дій», – сказав Трамп журналістам у суботу.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що «Президент Трамп послідовно працював над пошуком мирного та дипломатичного вирішення, щоб припинити цю безглузду війну та зупинити вбивства». Вона додала, що він «мужньо взаємодіяв зі сторонами з усіх боків і зробить усе можливе для досягнення миру».

Остання зустріч без угоди

Минуло понад два місяці з моменту останньої особистої зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі, Аляска. Та зустріч, яка тривала майже три години, завершилася без угоди, хоча обидва лідери рекламували прогрес.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп і Путін летять до Орбана, щоб «укласти угоду» щодо України.