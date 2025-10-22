Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосили про підписання важливого документа, що започатковує довгострокове партнерство у сфері розвитку українських Повітряних сил, інформує Завтра.UA.

Початок “тривалої подорожі” для винищувачів Gripen

Про підписання листа про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей глави держав повідомили під час спільного брифінгу в середу, 22 жовтня.

Український президент наголосив, що ця угода відкриває для України шлях до формування серйозного флоту винищувачів.

“Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Ми розпочали роботу для отримання Україною Gripen, ми розраховуємо, що майбутні контракти дозволять отримати нам не менше 100 таких літаків,” — заявив Володимир Зеленський.

Швеція підтверджує довгострокову перспективу

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив, що підписаний лист є кроком до довгострокової співпраці і не стосується конкретних постачань “в цей момент”.

“Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент, це про довгострокову співпрацю… і можливість отримати велику угоду між нашими країнами. Близько 100-150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України… Це початок тривалої подорожі на 10-15 років,” — пояснив Ульф Крістерссон.

Візит до виробника Gripen

Повідомлялося, що Володимир Зеленський 22 жовтня відвідав Швецію та зустрівся з прем’єром Ульфом Крістерссоном у місті Лінчепінг. Це місто є місцем розташування оборонних підприємств фірми Saab — виробника багатоцільового винищувача JAS 39 Gripen. Візит на підприємство підкреслює серйозність намірів України щодо отримання цих бойових літаків.

Співпраця з Швецією у сфері авіації є важливим кроком на шляху посилення обороноздатності України та модернізації її повітряного флоту.

