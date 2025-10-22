Російська Федерація повертається до технологій минулого століття для захисту своєї критичної інфраструктури від атак безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За повідомленнями російських ЗМІ, у Тульській області планують розгорнути аеростатну систему захисту, інформує Завтра.UA.

Повернення до технологій минулого

На одному з підприємств хімічної промисловості в Тульській області оголошено тендер на постачання дирижаблів із сітками для створення оборонної системи. Ця технологія, відома як аеростатні загородження, активно застосовувалася ще до Першої світової війни для захисту міст та об’єктів від ворожих авіаударів.

Принцип дії залишається незмінним: у небі між дирижаблями натягується мережа, яка тепер має слугувати для перехоплення та знешкодження дронів.

Система «Бар’єр» та її характеристики

Заявлена система захисту отримала назву «Бар’єр». Згідно з інформацією, вона начебто здатна ловити дрони на висоті до 300 метрів. Повідомляється, що один аеростат цієї системи може витримувати навантаження до 30 кілограмів.

Хімічне підприємство в Тульській області оголосило закупівлю аеростатів для захисту на суму 9 мільйонів рублів.

Додаткові заходи безпеки

На тлі зростання кількості атак дронів представник генерального штабу РФ також заявив, що російська армія розпочне залучати резервістів для охорони нафтопереробних заводів (НПЗ) та інших важливих об’єктів інфраструктури. Це свідчить про посилення заходів безпеки на стратегічних об’єктах у Росії.

Раніше стало відомо,що найбільший НПЗ світу відмовляється від російської нафти.