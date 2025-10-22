Київ та чотири області України у середу, 22 жовтня, застосовують екстрені та аварійні відключення електроенергії. Обмеження введені після чергового російського масованого удару по енергосистемі країни, що спричинив значний дефіцит потужності та необхідність терміново балансувати систему, інформує Завтра.UA.

Екстрені відключення у трьох регіонах

Як повідомила енергетична компанія ДТЕК, у середу, 22 жовтня, були запроваджені екстрені відключення світла у:

Києві

Київській області

Дніпропетровській області

Компанія наголосила, що екстрені заходи застосовуються для стабілізації ситуації в енергосистемі після ворожих атак.

Аварійні відключення на Полтавщині та Сумщині

Обмеження потужності також торкнулися центральних та північних регіонів України.

Полтавська область: Компанія Полтаваобленерго повідомила про введення графіків аварійних відключень (ГАВ). Вони застосовані для чотирьох черг споживачів.

Сумська область: Сумиобленерго підтвердила дію відключень для чотирьох черг споживачів. Обмеження введені за вказівкою національного оператора НЕК Укренерго.

Ситуація аварійна: Тривалість відключень невідома

Через надзвичайну ситуацію та значні пошкодження інфраструктури, графіки погодинних відключень (ГПВ) у вказаних регіонах наразі не працюють.

Введені відключення є аварійними і мають вимушений характер. У зв’язку з цим, спрогнозувати точну тривалість знеструмлення наразі неможливо. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених об’єктів та стабілізацією ситуації.

Нагадаймо ворог завдав комбінованої атаки: “Кинжали”, “Іскандери” та БПЛА вдарили по Києву та Україні, є загиблі та руйнування.