Кого обере Зеленський – Єрмака чи Буданова? – блогерка

Після невдалого візиту Володимира Зеленського до США, де переговори з Дональдом Трампом зазнали фіаско, напруга між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і начальником ГУР Кирилом Будановим різко посилилася. Про це повідомляє політична оглядачка та блогерка Альона Яхно, посилаючись на власні джерела, як повідомляє видання Фром.

Поїздка президента України до США була невдалою. За словами очевидців, Трамп відреагував емоційно та різко відкинув усі пропозиції, які привіз Зеленський. За інсайдерською інформацією Яхно, економічні ініціативи, які обговорювали у Білому домі, теж зазнали краху.

Блогерка додає, що президент покладає відповідальність за невдачу на керівника свого офісу: «Як не дивно, Єрмака (так, в це важко повірити). Мовляв, було обрано неправильну стратегію переговорів. А розробляв її саме Єрмак».

Також Яхно зазначає, що зростаюче невдоволення Єрмаком з боку президента збігається з посиленням позицій Буданова. На її думку, це стало додатковим джерелом конфлікту між двома впливовими постатями: «Підсилюється протистояння Єрмак/Буданов. Буданова Єрмак відверто ненавидить, бо той має прямий доступ до тіла. А ще Зеленський його цінує!»

Блогерка звертає увагу на те, що Буданов, уникаючи участі в кулуарних іграх, підтримує прямий зв’язок зі США та особисто звітує перед Зеленським: «Кажуть, що Буданова не помічали в кулуарних інтригах. А ще він має свої джерела інформації та контакти з Америкою. І не соромиться напряму доповідати Президенту про реальні причини зовнішніх провалів».

На думку Яхно, президент Зеленський опинився між двома вогнями – людьми, які є для нього ключовими фігурами в оточенні. З одного боку – Буданов, до якого Президент має довіру й повагу. З іншого – Єрмак, з яким Зеленський давно працює і на якого традиційно покладає всі поточні справи.