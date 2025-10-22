Надії на швидке врегулювання конфлікту розвіялися, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився від планів другого саміту з Володимиром Путіним, визнавши, що час для нього “марнувати” не варто. Про це пише CNN, інформує Завтра.UA. Тим часом Росія продовжує війну на виснаження, прагнучи захопити більше української території, а перспектива надання Україні далекобійних ракет “Томагавк” знову відкладається.

Нездійсненні амбіції: Близький Схід і Україна

Грандіозні амбіції президента Дональда Трампа щодо встановлення миру на Близькому Сході та в Україні стикаються з внутрішніми обмеженнями та жорстокими реаліями двох воєн. Його спроби швидкого мирного врегулювання поки що залишаються безрезультатними.

У вівторок Трамп оголосив, що відмовляється від планів проведення швидкого другого саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши, що не хоче “марнувати час” на чергову зустріч, яка, як і попередня в серпні, не принесла прориву. Це стало черговим поворотом у його драматичних, але поки що марних спробах миру.

Водночас, віце-президент Джей Ді Венс був змушений поспішити на Близький Схід, де хитке перемир’я, укладене Трампом між Ізраїлем і ХАМАС, ледве тримається.

Трамп відкладає саміт з Путіним: “Не хочу марнувати час”

Після того, як переговори між держсекретарем Марко Рубіо та його російським колегою у понеділок не принесли жодних результатів, президент Трамп різко оголосив про припинення чергового розділу своєї “шаленої подорожі” з Путіним.

“Я не хочу марнувати зустріч. Я не хочу марнувати час”, – заявив Трамп журналістам. Це рішення було прийнято на тлі заплутаного тижня, коли президент США, здавалося, був готовий відправити в Україну крилаті ракети, але відмовився від цієї ідеї після розмови з Путіним, і провів напружену зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Наразі зусилля Трампа щодо України лише спростовують його власні сумнівні твердження про те, що Путін прагне миру.

Москва не змінила позиції, Київ залишився без “Томагавків”

Телефонна розмова між Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим підтвердила, що будь-який новий саміт знову зайде в глухий кут, як це сталося на Алясці.

Росія принципово не змінила своєї позиції, наполягаючи на тому, щоб Київ поступився територією у двох східних областях – Луганській та Донецькій. Україна категорично відкидає ці вимоги, стверджуючи, що такий крок зробить її вразливою до майбутніх російських нападів.

Тим часом, Путін успішно відмовив Трампа від ідеї відправлення крилатих ракет “Томагавк” в Україну, які дозволили б українським військам завдавати ударів по глибоких територіях Росії. Після розмови з Путіним, Трамп почав тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок, а потім знову повернувся до своєї попередньої позиції про необхідність припинення бойових дій на нинішніх лініях фронту.

Глухий кут влаштовує Путіна

Зеленський наголосив, що щойно питання далекобійних можливостей “відійшло” для України, Росія “майже автоматично почала менше цікавитися дипломатією”.

Цей глухий кут повністю влаштовує Путіна. Російський лідер не виявляє жодних ознак бажання припинити бойові дії і може використати цей час для продовження своєї війни на виснаження, щоб завоювати якомога більше української території до початку будь-яких мирних переговорів.

Після тижня суперечок, зміни позицій та дипломатичної мелодрами, нічого суттєво не змінилося. Путін вкотре продемонстрував свою тактику: відреагувати, коли здається, що Трамп може застосувати нові важелі тиску, пом’якшити гнів президента США, а потім повернутися до своїх жорстких вимог.

Нагадаймо, раніше Трамп заявив Зеленському, що Києву не варто розраховувати на ракети Tomahawk.