Президент США Дональд Трамп заявив про намір поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо припинення закупівлі російської нафти, підкреслюючи, що ці транзакції “фінансують війну”, і висловив переконання, що Сі також “хотів би, щоб ця війна закінчилася”, інформує Завтра.UA.

Обговорення “фінансування війни” під час візиту до Південної Кореї

Про свої плани Дональд Трамп розповів журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Американський президент повідомив, що матиме зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном наступного тижня в рамках свого візиту до Південної Кореї.

На запитання щодо можливої розмови про закупівлю Китаєм російської нафти, Трамп підтвердив свій намір обговорити це питання, оскільки, на його думку, ці закупівлі “фінансують війну”.

Акцент на завершенні російсько-української війни

Ключовим акцентом розмови, за словами Трампа, стане питання завершення російсько-української війни.

“Я буду говорити з ним про те, як ми можемо закінчити війну між Росією та Україною: чи то через нафту, чи через енергію, чи через щось інше. І я думаю, що він буде дуже сприйнятливий… Зараз він хотів би, щоб ця війна закінчилася”, – підсумував американський президент, наголошуючи на бажані Сі Цзіньпіна завершити конфлікт.

Критика зовнішньої політики попередників

Трамп також висловив критику на адресу своїх попередників, Джо Байдена та Барака Обами, стверджуючи, що їхня політика “змусила Росію та Китай об’єднатися”.

“Китай трохи інший. Через Джо Байдена та Барака Обаму Китай та Росію змусили об’єднатися, а цього ніколи не слід було допускати. Вони не можуть бути дружніми, вони не можуть бути такими за своєю природою”, – заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що ухвалено 19-й пакет санкцій: ЄС націлився на $100 мільярдів російського ЗПГ та «тіньовий флот».