Правоохоронець організував «транзитне таксі» через ділянку дороги до Молдови, вимагаючи по $300 з пасажира, інформує Завтра.UA. Біляївський районний суд Одеської області виніс вирок прикордоннику, який налагодив корупційну схему для незаконного переправлення чоловіків призовного віку через транзитну ділянку дороги з Республікою Молдова. За матеріалами розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) службовець визнаний винним в одержанні неправомірної вигоди.

«Транзитне таксі» на стратегічній трасі

Згідно з матеріалами ДБР, прикордонник вирішив заробити на обмеженнях, що діють на відрізку траси «Одеса-Рені», яка проходить територією Молдови. Через повномасштабне вторгнення рф на цій ділянці діють режимні обмеження, і прикордонники зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування про рух військовозобов’язаних чоловіків.

Слідство встановило, що у грудні 2024 року правоохоронець домовився зі знайомим підприємцем про організацію «транзитного таксі» для безперешкодного пропуску охочих. За проїзд чоловікам доводилося платити хабар у розмірі 300 доларів США з особи, які призначалися прикордоннику.

Вирок суду: Два роки за ґратами

Незаконний «підробіток» був припинений ДБР у січні 2025 року. Біляївський районний суд визнав прикордонника винним за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди). Засудженому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Цей вирок є черговим свідченням системної боротьби з корупцією серед правоохоронних органів, особливо у сфері забезпечення мобілізації та охорони державного кордону.

