Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вийшла з найдовшого повного блекауту, який тривав майже місяць. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук підтвердила відновлення зовнішнього живлення тимчасово окупованої станції. Енергетики успішно відновили подачу електроенергії, вивівши ЗАЕС з її 10-го повного знеструмлення, інформує Завтра.UA.

Роботи тривають під час припинення вогню

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі повідомив, що відновлювальні роботи проводяться в умовах місцевого режиму припинення вогню. Він наголосив на критичній важливості цього кроку для забезпечення ядерної безпеки.

«Повернення електропостачання є ключовим кроком для забезпечення ядерної безпеки. МАГАТЕ продовжує координуватися з обома сторонами щодо подальшого ремонту лінії Феросплавна 330 кВ», – заявив Рафаель Ґроссі.

Відновлення надійної роботи зовнішніх ліній живлення має першочергове значення, оскільки вони необхідні для охолодження реакторів та інших критично важливих систем станції. Тривалий період повного відключення від зовнішньої мережі створював підвищений ризик для ядерної безпеки.

