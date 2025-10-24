Корупційний скандал, що вражає: СБУ та НАБУ розкрили багатомільярдну схему розкрадання, яка діяла під “дахом” попереднього керівництва Державної податкової служби (ДПС), інформує Завтра.UA. Виявлено потужний конвертаційний центр з обігом у 15 мільярдів гривень, до функціонування якого були безпосередньо причетні колишній очільник та інші високопосадовці ДПС.

Масштаби розкрадання: 15 мільярдів обігу та 2,3 мільярди фіктивного ПДВ

Згідно з матеріалами розслідування, упродовж 2020-2023 років злочинна організація, використовуючи конвертаційний центр, склала податкові накладні з неправдивими даними на загальну суму 15 мільярдів гривень. Фіктивний податок на додану вартість (ПДВ), який таким чином був незаконно сформований для зменшення податкових зобов’язань реальних підприємств, перевищує 2,3 мільярди гривень.

Ключова роль екс-керівництва ДПС у “схемі”

Слідство встановило, що безперешкодна діяльність конвертаційного центру була б неможливою без сприяння високопосадовців ДПС. До злочинної схеми причетні:

Особа, яка обіймала керівні посади в ДПС , зокрема, у 2021 році була в.о. Голови структури. Цей фігурант сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру.

, зокрема, у 2021 році була в.о. Голови структури. Цей фігурант сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. Колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних. Вона, за даними слідства, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній, легалізуючи фіктивні операції.

Механізм злочинної організації

“Схема” полягала у створенні конвертаційного центру та залученні понад 200 підконтрольних компаній. Механізм злочину включав:

Складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо фіктивних господарських відносин з реальними підприємствами. Реєстрація накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних за сприяння посадовців ДПС. Використання накладних реальними підприємствами для незаконного зменшення своїх податкових зобов’язань, що призводило до втрат держбюджету.

Підозри для 11 учасників та затримання керівника

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозри за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України, серед яких:

Створення, керівництво та участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 255).

Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212).

Зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364).

Прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368) та пропозиція/надання такої вигоди (ч. 3 ст. 369).

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

