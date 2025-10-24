Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, інформує Завтра.UA. Справу ведуть прокурори Офісу Генерального прокурора. Цей випадок вкотре підіймає гостре питання корупції серед місцевих обранців та необхідності суворого контролю за їхніми статками.

Схема приховування: віртуальні активи на мільйони

За даними слідства, депутат протягом 2022–2024 років систематично не вказував у своїх електронних деклараціях значні віртуальні активи та пов’язані з ними правочини. Загальна сума незадекларованих коштів та операцій перевищує 200 мільйонів гривень.

Приховування таких значних сум, особливо у сфері, яка часто використовується для маскування походження коштів – віртуальних активів, свідчить про спробу легалізації чи приховування незаконно набутого майна. Це є класичним прикладом корупційного діяння, спрямованого на уникнення фінансового контролю та публічної відповідальності.

Невдала спроба «виправити» декларацію

Слідство також встановило, що депутат спробував мінімізувати наслідки, подавши уточнені документи у 2025 році. У них він частково задекларував певні нематеріальні активи та транзакції. Однак, навіть ці уточнені дані виявилися недостовірними.

Ця обставина може свідчити про усвідомлене бажання ввести в оману антикорупційні органи, що лише посилює підозри щодо корупційних мотивів та спроби уникнути відповідальності за приховане майно.

Подальший хід розслідування

Повідомлення про підозру є лише початком тривалого судового процесу. Якщо провина депутата буде доведена, йому загрожує кримінальна відповідальність. Цей випадок слугує важливим сигналом про посилення боротьби з корупцією на місцях та необхідність ретельної перевірки електронних декларацій, особливо щодо новітніх форм активів, таких як криптовалюти та інші віртуальні активи.

