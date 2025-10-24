Фінансовий злочин проти держави: Керівнику державного підприємства на Львівщині повідомлено про підозру через масштабну оборудку з державним майном. Як встановили детективи БЕБ, посадовець організував нелегальну передачу об’єктів в оренду приватним особам, повністю ігноруючи законні аукціони, інформує Завтра.UA. Ці корупційні дії призвели до того, що державний бюджет недоотримав понад 3,8 млн грн.

Аукціон проігноровано: Оренда за “договорняком”

Головним порушенням стало укладання договорів користування державним майном без проведення передбаченого законом аукціону в електронній торговій системі, визначеній Фондом держмайна України.

Така протизаконна схема дозволила посадовцю самовільно, в обхід прозорих процедур, розподіляти державні ресурси, що є прямою ознакою корупції.

Мільйонні збитки: Бюджет недоотримав до 70% прибутку

Внаслідок тіньових орендних операцій, бюджет не отримав значну частину коштів, які мали б надійти за користування державним майном. Залежно від площі об’єктів, держава недоотримала від 30% до 70% належної орендної плати.

Загальна сума збитків, завданих державі діями корупціонера, становить понад 3,8 млн грн.

Кримінальна відповідальність та запобіжний захід

Детективи теруправління БЕБ кваліфікували дії посадовця за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд, враховуючи тяжкість скоєного злочину, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури. Слідство триває.

Раніше стало відомо про грандіозний корупційний скандал на Полтавщині: депутат попався на крипто-корупції на 200 мільйонів.