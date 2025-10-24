Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військове братерство між його країною та Росією «буде просуватися без зупинки». Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне ЗМІ KCNA, інформує Завтра.UA.

Непохитне “військове братерство”

Кім Чен Ин зробив ці коментарі під час промови на церемонії закладання фундаменту меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали разом з російськими військами в Курській області Росії під час війни Москви з Україною.

«Роки войовничого братерства, в яких ціною дорогоцінної крові було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть просуватися без зупинки», – сказав Кім.

Лідер КНДР додав, що виклики з боку «домінування та тиранії» не можуть перешкодити зв’язкам між двома країнами.

Вшанування військ та пакт про оборону

Цей захід став черговим публічним вшановуванням північнокорейських військ, які воювали в Росії, відбиваючи вторгнення українських сил.

Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін раніше підписали пакт про взаємну оборону. Північна Корея відправила до Росії солдатів, артилерійські боєприпаси та ракети для підтримки повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Масштаби участі КНДР

За оцінками Києва та Сеула, Північна Корея направила на війну понад 10 000 військовослужбовців в обмін на економічну та військово-технологічну допомогу від Росії. Розвідувальне агентство Південної Кореї у вересні підрахувало, що в боях загинуло близько 2000 північнокорейських солдатів.

Геополітичний контекст

Ці заяви пролунали на тлі міжнародного тиску на Росію через її війну в Україні. У четвер Путін залишався непокірним після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб чинити тиск на лідера Кремля з вимогою припинити війну.

Наступного тижня Трамп відвідає Південну Корею, запеклого суперника Північної Кореї, що додає геополітичної напруги в регіоні.

Нагадаймо, раніше стало відомо про таємну угоду: Скільки Кім Чен Ин «заробив» на війні в Україні.