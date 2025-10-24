У Києві помер 43-річний Роман Сопін, син відомих акторів, який опинився в комі після, ймовірно, інциденту під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) після затримання ТЦК. Чоловіка госпіталізували з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, інформує Завтра.UA.

Смерть після ВЛК: що відомо про загибель сина київських акторів

Про смерть Романа Сопіна повідомила у соцмережах подруга родини, журналістка та ведуча Анжеліка Сизоненко. За її словами, чоловік помер наступного дня після того, як впав у кому. Він був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопиних.

Журналістка Дарина Трунова, знайома батьків загиблого, також повідомила деталі трагедії. Вона зазначила, що Романа “мобілізували”, хоча і додала, що “не можна казати ‘бусифікували’, але так і було”. Чоловік зателефонував батькам, попросивши привезти речі наступного дня, оскільки проходив ВЛК.

«Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа», — пише Дарина.

На запитання про обставини травми, лікарі повідомили, що Роман нібито впав. Однак, як, де, коли і чому, — ніхто не зміг пояснити. Також була висунута версія про можливу епілепсію, якої, за словами друзів, у чоловіка ніколи не було.

«Попередньо військова частина, звідки Романа могли везти в лікарню — це 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України», — уточнила Дарина Трунова.

ТЦК, де перебував Роман Сопін, офіційних коментарів не дає, лише стверджуючи, що він нібито впав.

Реакція поліції та кримінальне провадження

Батьки загиблого подали заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) за статтями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби, оскільки, за словами журналістки, поліція Подільського району спочатку не відкрила кримінальне провадження.

Згодом Поліція Києва відреагувала на інцидент і розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

«Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу», — йдеться у повідомленні поліції Києва.

Слідчі Подільського управління поліції внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, що є стандартною кваліфікацією для розслідування смерті, доки не встановлена її причина). Правоохоронці опитали понад десяток свідків. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Розслідування триває.

