Перемоги, розвиток і амбіції – як Григорій Козловський будує нову еру українського футболу

Вихованці львівського клубу перемогли «Динамо» та «УФК-Кривбас», підтверджуючи лідерство у загальнокомандному заліку. Команди Академії «Руху» цими вихідними провели чотири матчі 7-го туру Про ліги, здобувши чотири впевнені перемоги. Як зазначив засновник клубу Григорій Козловський, його підопічні виявилися сильнішими за київське «Динамо» та дніпровський «УФК-Кривбас».

Результати матчів:

«Рух» U-17 на виїзді здобув важливу перемогу над «Динамо» з рахунком 2:1. Голами відзначилися Іванців та Угрік.

«Рух» U-15 також переміг киян у гостьовому матчі – 2:0. Забивали Якимчук та Мартин.

У домашньому поєдинку «Рух» U-16 розгромив «УФК-Кривбас» з рахунком 7:0. Дубль оформив Дзюринець, ще по голу забили Федушко, Кодовбецький, Буждиган, Бодак та Пономарьов.

«Рух» U-14 здобув другу перемогу над дніпрянами – 2:0. Голи на рахунку Ляховського та Беруна.

Григорій Козловський: «Результати дуже тішать нас»

Засновник клубу Григорій Козловський високо оцінив виступи вихованців та підбив проміжні підсумки нового формату змагань:

«Ох і насиченим видався вікенд у нас: 10 матчів та 9 перемог! Команди Академії «Руху» U-17 та U-15 здолали на виїзді київське Динамо. Вихованці з категорій U-14 та U-16 впевнено перемогли «УФК-Кривбас»».

Григорій Козловський зазначив, що новий формат Про ліги виправдовує очікування: «Однозначно він став цікавішим і конкурентнішим! Проте ще багато роботи попереду, аби ці змагання були ще кращими і були спрямовані на всебічний розвиток дитини і прогрес юних футболістів».

Лідерство у загальному заліку

Засновник «Руху» наголосив на успішності системної роботи клубу: «На цьому етапі «Рух» – одноосібний лідер у загальнокомандному заліку. Три з чотирьох команд на вершині таблиць. Це говорить про правильну та системну роботу нашої команди: дітей, тренерів, персоналу, скаутингу, менеджерів та керівників клубу».

Григорій Козловський також відзначив успіхи наймолодших вікових категорій, які представляють Україну на міжнародних турнірах у Словенії та Польщі.

Наступні матчі

25 жовтня команди «Руху» продовжать боротьбу у Про лізі. U-17 та U-15 прийматимуть вдома «УФК-Кривбас», тоді як U-16 та U-14 зустрінуться на виїзді з ДЮСШ «Кривбас».

Раніше Григорій Петрович Козловський презентував амбітні плани розвитку Академії «Руху», які передбачають будівництво сучасного комплексу на тисячу дітей з критим манежем, гібридними полями та трибунами на 1160 місць.