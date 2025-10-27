У масштабах боротьби з корупцією, яка підриває обороноздатність країни під час воєнного стану, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило схему розкрадання коштів у військовій частині на Київщині. Начальник фінансової служби військової частини отримав підозру через незаконне нарахування зарплати вже звільненим військовослужбовцям, інформує Завтра.UA.

Майже пів мільйона гривень збитків державі

За інформацією ДБР, офіцер фінансової служби протягом майже року після звільнення двох військовослужбовців продовжував нараховувати їм грошове забезпечення. Внаслідок цих дій, кошти з державного бюджету продовжували безпідставно надходити на їхні банківські рахунки.

Згідно з висновками судово-економічної експертизи, державі завдано збитків на суму майже 500 тисяч гривень. Цей інцидент викликає серйозні питання щодо контролю та прозорості у сфері військових фінансів.

“Недбалість” під час війни: кваліфікація злочину

Працівники ДБР діяли у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ). Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

Хоча офіційна кваліфікація може звучати як “недбалість”, сума збитків та тривалість схеми вказують на потенційні корупційні ризики та зловживання, які є неприпустимими у воєнний час, коли кожна гривня має йти на потреби фронту.

Загрожує до 8 років ув’язнення

Санкція статті, за якою оголошено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, що підкреслює серйозність підходу правоохоронних органів до розслідування злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів у військових структурах.

