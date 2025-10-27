Співробітника одного з центральних департаментів Національної поліції України та його посередника викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі $25 тисяч за “кришування” незаконної підприємницької діяльності. Правоохоронець обіцяв бізнесменові не перешкоджати нелегальній торгівлі алкоголем на Київщині, а також гарантував щомісячне невтручання правоохоронних органів, інформує Завтра.UA.

Схема вимагання та затримання

За даними слідства, поліцейський запропонував підприємцю “закрити очі” на нелегальний продаж алкогольних напоїв, встановивши таксу у $25 тисяч за загальне “невтручання”, а також додаткову щомісячну плату за подальшу “безпеку” бізнесу.

Спільника поліцейського затримали під час передачі частини обумовленої суми — $25 тисяч.

Втеча та арешт правоохоронця

Сам правоохоронець, дізнавшись про викриття спільника, намагався уникнути відповідальності. Він почав переховуватись та змінив місце проживання. Однак працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у м. Києві оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Підозра та запобіжні заходи

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави:

Правоохоронцю — 1 млн гривень.

Посереднику — 2 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі ДБР перевіряють можливу причетність затриманого поліцейського до інших фактів незаконної діяльності, а також встановлюють інших можливих учасників корупційної схеми.

