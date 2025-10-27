На Харківщині посадовець агропідприємства постане перед судом через зухвале ухилення від сплати податків на суму понад 73 мільйони гривень. Ця кримінальна справа, яку завершила Харківська обласна прокуратура, викриває глибоку корупційну схему, організовану виконавчим директором сільськогосподарського гіганта. Чиновник підозрюється у виведенні з-під оподаткування мільйонів гривень, що є прямим розкраданням коштів, необхідних для держави, інформує Завтра.UA.

Тіньова торгівля “солодким” товаром: схема на 439 мільйонів

За даними слідства, у 2021–2022 роках чиновник, користуючись своїм високим становищем, розробив та втілив схему з нелегального обігу продукції. Підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру на колосальну суму — понад 439 мільйонів гривень.

Ключовий елемент корупційної схеми полягав у тому, що жодних податкових накладних на цю продукцію не оформлювалося. Весь обсяг цукру реалізовувався «в тіні» — за готівку, без належного документального оформлення, повністю виводячи операції з-під податкового контролю. Цей механізм дозволив посадовцю та, ймовірно, його спільникам, незаконно збагатитися, оминаючи обов’язкову сплату ПДВ.

Містичний склад: цукор без місця зберігання

Особливого цинізму справі додає той факт, що під час обшуків правоохоронці з’ясували, що підприємство навіть не мало відповідних складських приміщень для зберігання такої великої кількості цукру. Це прямо вказує на фіктивність значної частини операцій і підтверджує, що головною метою було не виробництво чи реалізація, а маніпуляція документами для крадіжки державних коштів.

«Це не просто несплата податків, це свідома, продумана корупційна схема, організована топменеджером для власного збагачення за рахунок бюджету країни», — зазначають правоохоронці.

Вирок чекає: Обвинувальний акт у суді

Унаслідок цих шахрайських дій державний бюджет недоотримав понад 73 мільйони гривень податків, які мали б піти на фінансування соціальних програм та обороноздатності країни. Наразі обвинувальний акт за даною справою скеровано до суду. Посадовцю загрожує суворе покарання за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 КК України). Справа стане важливим прецедентом у боротьбі з корупцією серед великого бізнесу в Україні.

