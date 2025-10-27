В Україні посилився фінансовий моніторинг, що призвело до того, що банки стали частіше блокувати рахунки громадян навіть через, здавалося б, невеликі чи рутинні операції. Про це повідомляє видання «Телеграф», посилаючись на аналіз ситуації, інформує Завтра.UA.

Законні підстави для блокування

Банки мають широкі можливості для перевірки операцій клієнтів, блокування та примусового закриття їхніх рахунків. Ці повноваження надані їм, зокрема, Постановою НБУ №65 з фінмоніторингу від 19 травня 2020 року. Посилення контролю відбувається в рамках виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), які вимагають повної прозорості фінансових операцій громадян.

Основні причини блокування рахунків, названі юристами:

Невідповідність операцій профілю клієнта. При відкритті рахунку клієнт декларує очікувану середньомісячну суму надходжень. Якщо вона раптово й відчутно збільшується, а клієнт не повідомив банк і не надав підтверджуючі документи про зростання доходу, це може стати приводом для блокування. Підозрілі, на думку банку, операції. Регулярні або численні перекази від різних осіб, навіть невеликими сумами (наприклад, 500-1000 грн), можуть викликати підозру банку у веденні клієнтом підприємницької діяльності без реєстрації ФОП. У такому випадку кошти мають надходити на рахунок фізичної особи-підприємця. Операції, пов’язані з криптовалютою. Будь-які операції, що можуть вказувати на торгівлю криптовалютою (з біржею, брокерами тощо), оскільки ця діяльність досі остаточно не легалізована в Україні.

Слова-тригери у призначенні платежів

Особливу увагу банки приділяють призначенню платежів. Деякі формулювання автоматично сприймаються як підозрілі та можуть стати причиною блокування:

«за крипту»

«обмін валют»

«за товар/послугу» — якщо надходження здійснюється на приватний рахунок, а не на рахунок ФОП.

— якщо надходження здійснюється на приватний рахунок, а не на рахунок ФОП. «повернення боргу» — якщо такі перекази здійснюються регулярно (щодня або 1-2 рази на тиждень), це може бути розцінено як прихована підприємницька діяльність.

Нові ліміти на карткові перекази з 1 червня 2025 року

На додаток до посилення моніторингу, в Україні з 1 червня 2025 року набули чинності нові обмеження на карткові грошові перекази для фізичних осіб, що залежать від рівня фінансового ризику клієнта:

Для українців із середнім або низьким рівнем ризику щомісячний ліміт на вихідні перекази знижено до 100 тисяч гривень .

щомісячний ліміт на вихідні перекази знижено до . Для клієнтів із високим рівнем ризику сума обмежується 50 тисячами гривень на місяць.

Такі заходи впроваджуються для забезпечення повної прозорості та контролю фінансових операцій громадян відповідно до міжнародних вимог.

Нагадаймо, раніше стало відомо про індексацію пенсій 2026: Коли і на скільки зростуть виплати українцям.