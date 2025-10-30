Незважаючи на всі підбадьорливі слова ЄС, просто немає ні грошей, ні бажання продовжувати захищати Україну. Відомий журналіст Роджер Боєс у своїй колонці для видання The Times висловив приголомшливу тезу, яка швидко поширюється у європейських політичних колах: «Мені неприємно це говорити, але Київ не доживе до весни». На його думку, поки українці зачаровані власною стійкістю, на Заході, схоже, остаточно втомилися від війни, а фінансова та політична підтримка України стрімко згасає, інформує Завтра.UA.

Гниле серце європейської втоми: Бюрократія та російські активи

Боєс жорстко критикує європейську бюрократію, називаючи «гнилим серцем європейської втоми» дебати щодо передавання Україні заморожених російських активів. Йдеться про колосальну суму в 150 мільярдів євро, яка могла б дозволити Україні вижити та продовжити боротьбу.

Мізерна допомога: Замість передачі усієї суми, ЄС ледь спромігся виділяти лише відсотки з цих активів — близько 3 мільярдів євро на рік.

Бельгія на гальмах: Коли постало питання про передавання всієї суми, Бельгія заблокувала рішення. Причина — побоювання, що саме Брюсселю доведеться сплачувати за рахунками, оскільки активи депоновані в бельгійській системі Euroclear.

Журналіст безжально констатує, що в України достатньо коштів лише до кінця першого кварталу 2026 року, щоб одночасно вести війну і підтримувати функціонування держави.

Поки Захід говорить, Росія готує пекло

На тлі цієї фінансової та політичної нерішучості Заходу, Росія діє. За даними автора The Times, Кремль готується перетворити цю зиму на «справжнє пекло для українців».

Масштабна мобілізація: Російський план мобілізації на 2025 рік передбачає 350 000 нових солдатів .

Мета наступу: Їхня мета — прорвати так званий «пояс фортець» на східному фронті та відкрити собі шлях для наступу на центральну Україну вже навесні.

Їхня мета — прорвати так званий «пояс фортець» на східному фронті та відкрити собі шлях для . Розвідка та диверсії: Боєс повідомляє, що сотні росіян вже були помічені в українському Покровську, де вони полюють на операторів безпілотників, готуючи ґрунт для прориву.

«Перемоги», які нічого не змінюють

Роджер Боєс також скептично оцінює останні українські успіхи та санкції Заходу. Він вважає, що ані удари по Білгородській дамбі, ані санкції проти «Роснафти» та «Лукойла» вже не змінюють перебіг війни.

«Зимових див у Східній Європі не буває», — резюмує Боєс, пророкуючи Україні неминучий мир, який, за його словами, «не буде приємним».

