Збитки від розкрадання цінної деревини можуть сягати десятків мільйонів гривень. До схеми причетні керівник філії “Ліси України” та приватний бізнесмен, інформує Завтра.UA.

Географія та фігуранти корупційного “лісу”

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та припинили діяльність злочинної схеми незаконної вирубки цінної деревини, що охоплювала територію одразу шести областей України: Волинської, Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Закарпатської.

До організації масштабного розкрадання причетні:

Власник двох приватних підприємств з переробки деревини.

з переробки деревини. Керівник філії «Центрального лісового офісу» ДП «Ліси України».

Механізм корупції та легалізації

Схема будувалася на прямій корупційній взаємодії:

Змова та хабар: Власник приватних фірм домовився з посадовцем лісництва про незаконну вирубку дубів на підконтрольних йому територіях. Деревина відпускалася поза офіційним обліком. За цю “співпрацю” посадовцю було обіцяно хабар. Легалізація через “тінь”: Щоб приховати незаконне походження деревини, підлеглі підприємця виготовляли фіктивні документи. Деревину “перекидали” між власними фірмами, створюючи видимість законної діяльності. Експорт: Вже перероблена деревина експортувалася за кордон через третє підприємство, оформлене на знайомого бізнесмена.

Затримання “на гарячому”

Лише у жовтні 2025 року бізнесмен передав службовцю філії понад 2 мільйони гривень неправомірної вигоди за незаконно зрубані понад 98 кубометрів дубової деревини.

Обох фігурантів затримали під час передачі грошей.

Жорстка позиція ДБР та загроза покарання

ДБР наголошує, що послідовно протидіє незаконним вирубкам і корупції у лісовій сфері – від районного рівня до центральних структур. За останні місяці Бюро задокументувало десятки фактів зловживань, підкупів серед керівників держлісгоспів та схем легалізації “тіньової” деревини.

Фігурантам повідомлено про підозру:

Бізнесмену: ч. 3 ст. 369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі).

ч. 3 ст. 369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі). Посадовцю лісового господарства: ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

До суду подано клопотання про тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно. У разі доведення вини, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші причетні особи, серед яких можуть бути юристи, бухгалтери, адвокати та працівники лісового господарства.

Нагадаймо, раніше на хабарі в 3 мільйони затримано керівника надлісництва ДП «Ліси України».