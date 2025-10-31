З початком листопада 2025 року в Україні набуває чинності низка змін, що стосуються військового обліку, соціальних виплат, а також продовження дії воєнного стану та мораторію на підвищення комунальних тарифів, інформує Завтра.UA.

Продовження дії воєнного стану та мобілізації

Дія воєнного стану та загальної мобілізації в Україні подовжена на 90 днів: з 5 листопада 2025 року по 3 лютого 2026 року. Відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалила 21 жовтня. З початку повномасштабного вторгнення РФ, це вже 17-те продовження.

Зміни у військовому обліку та відстрочках

Автоматичне подовження відстрочок

З 1 листопада відстрочки від мобілізації для 14 категорій громадян будуть оновлюватися автоматично. Це стосується, зокрема:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до служби;

батьків трьох і більше дітей до 18 років;

осіб, які доглядають за батьками з інвалідністю (власними або чоловіка/дружини);

студентів, аспірантів, докторантів денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти.

Новий порядок оформлення відстрочок

З 1 листопада ТЦК і СП не прийматимуть заяви на оформлення чи продовження відстрочки.

Подати заяву та необхідні документи можна буде в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). ЦНАП сканує документи через “Дію” і надсилає їх до ТЦК. Результат ухвалює ТЦК.

та необхідні документи можна буде в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). ЦНАП сканує документи через “Дію” і надсилає їх до ТЦК. Результат ухвалює ТЦК. Паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою вже не потрібна. Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.

про відстрочку з мокрою печаткою вже не потрібна. Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Роздрукувати паперову версію документа можна через Резерв+, портал Дія або звернувшись до ЦНАП.

Хто підлягає мобілізації в листопаді

Призов в останній місяць осені триватиме без скорочення обсягів. Мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я і не мають права на відстрочку або відмовилися від неї. Також можуть бути призвані:

Люстровані чиновники, якщо вони військовозобов’язані.

Засуджені на випробувальному терміні (за деякими винятками).

Підозрювані та обвинувачені під вартою, щодо яких не винесено рішення суду (за винятком тяжких злочинів проти нацбезпеки, вбивства, зґвалтування тощо).

Громадяни із судимістю за нетяжкі, тяжкі або особливо тяжкі злочини (крім злочинів проти національної безпеки).

Соціальні виплати та допомога

Додаткові виплати звільненим з полону

Звільнені з полону українські воїни отримуватимуть збільшені виплати на стаціонарне лікування — 50 000 гривень щомісяця впродовж трьох місяців. Ця норма передбачена законом, підписаним 11 жовтня, і раніше стосувалася лише поранених.

Крім того, з 14 листопада довідка про обставини травми або хвороби, яку військовослужбовець дістав у полоні, має складатися протягом п’яти днів.

Розширення переліку отримувачів Базової соціальної допомоги (БСД)

Термін початку подання заяв на отримання Базової соціальної допомоги (БСД) для нових категорій осіб з низькими доходами перенесено на 1 листопада. Йдеться про громадян, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, а також людей з інвалідністю.

Базовий розмір такої допомоги становить 4500 гривень.

такої допомоги становить 4500 гривень. Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через портал Дія.

Відомство радить перевірити, чи вигідніше отримувати БСД, ніж інші чинні види допомоги.

Дедлайн заявок на “Пакунок школяра”

Урядова програма “Пакунок школяра”, що передбачає одноразову виплату 5000 грн для родин першокласників, має дедлайн подачі заявок – 15 листопада. Подати заявку можна у сервісних центрах Пенсійного фонду або через застосунок Дія.

Опалювальний сезон і комунальні тарифи

Тарифи залишаються без змін

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення комунальних тарифів на газ, опалення і гаряче водопостачання. Тож у листопаді суми в платіжках залишаться незмінними:

Електроенергія: 4,32 грн за кВт/год. Для споживачів з електроопаленням – пільговий тариф 2,64 грн за кВт/год (за перші 2000 кВт/год на місяць).

4,32 грн за кВт/год. Для споживачів з електроопаленням – пільговий тариф 2,64 грн за кВт/год (за перші 2000 кВт/год на місяць). Газ: Для клієнтів Нафтогазу – 7,96 грн за кубометр. У решти постачальників – від 7,7 грн до 9,90 грн.

Для клієнтів Нафтогазу – 7,96 грн за кубометр. У решти постачальників – від 7,7 грн до 9,90 грн. Опалення та холодна вода: Тарифи залишаються на поточному рівні.

Початок опалювального сезону

Офіційною датою початку опалювального сезону 2025–2026 є 28 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський. Строки включення опалення у громадах залежать від середньодобової температури (менше +8 °C протягом трьох діб поспіль). Інформацію про те, що опалювальний сезон завжди починатиметься 1 листопада, спростували в Міненерго.

Нагадаймо, раніше стало відомо про опалювальний сезон 2025/2026: як зміняться тарифи на тепло.