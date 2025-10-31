У Вінницькій області, на пункті пропуску «Могилів-Подільський», припинено зухвалу спробу ухилення від мобілізації. Прикордонники зупинили 35-річного жителя Харківщини, який вирішив “купити” собі статус багатодітного батька — і, як згодом з’ясувалося, заплатив за фальшиве свідоцтво про народження дитини криптовалютою, інформує Завтра.UA.

Підозріле свідоцтво та «криптодитина»

Під час паспортного контролю чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Два документи не викликали запитань, проте третє свідоцтво, нібито видане у Польщі, одразу викликало сумніви у прикордонників.

Детальна перевірка підтвердила підозри – документ не відповідав встановленому зразку.

Ціна ухилення: 4000 USDT

Загнаний у кут доказами, «багатодітний татусь» зізнався у спробі обману. Він розповів, що придбав фальшиве свідоцтво про народження дитини за 4000 USDT (Tether – популярний криптовалютний токен). Кошти були переказані на криптогаманець невідомої особи, яка, ймовірно, і надала підроблений документ.

4000 USDT – саме стільки коштувала для харків’янина невдала спроба обійти закон і ухилитися від мобілізації під прикриттям батьківства.

Відмова у пропуску та кримінальна відповідальність

Горе-батькові відмовлено у пропуску через державний кордон.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»).

