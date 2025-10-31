Ворог завдав п’ять ударів по Ковпаківському району Сум, спрямувавши на місто 10 безпілотників за годину. Зафіксовано влучання у багатоповерховий та двоповерховий житлові будинки, інформує Завтра.UA.

Масштабні руйнування та постраждалі в Сумах

Унаслідок ворожої атаки на місто Суми, що відбулася, за попередньою інформацією, було зафіксовано п’ять ударів по цивільній інфраструктурі в Ковпаківському районі.

За даними ДСНС, удар прийшовся по багатоповерхівці та двоповерховому житловому будинку, спричинивши загорання та значні руйнування.

Попередньо відомо про 11 постраждалих серед цивільного населення, повідомили рятувальники.

Командир швидкого реагування Сумської обласної організації ТЧХУ Володимир Москаленко заявив, що загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку немає, але інформація про стан однієї жінки з’ясовується.

Атака дронами: 10 безпілотників за годину

В.о. мера міста Артем Кобзар повідомив, що лише за одну годину на місто було спрямовано 10 ворожих безпілотників.«Зафіксовано п’ять ударів. За попередньою інформацією, є постраждалі. Залишайтеся за можливості в укриттях, атака триває», — написав чиновник.

Влучання сталося у житловий будинок (дев’ятиповерхівку чи двоповерховий будинок), виникла пожежа, є поранені цивільні особи. Кореспонденти Суспільного повідомляли про серію вибухів у Сумах.

Трохи раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ворожі БПлА на Сумщині, що рухалися курсом на південь, а згодом — про БПлА в напрямку самих Сум.

Удари по залізничній інфраструктурі

Окрім житлових кварталів, ворог також завдав ударів по залізничній інфраструктурі.

За даними «Укрзалізниці», російські окупанти поцілили по об’єктах залізниці на Сумщині та Харківщині.

