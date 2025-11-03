Берлін поступово ліквідує найбільший приймальний центр для українців на території колишнього аеропорту “Тегель”. Біженців активно розселяють, а на місці тимчасового притулку планують звести новий житловий та інноваційний район, інформує Завтра.UA.

Колишній аеропорт “Тегель” у Берліні, що став найбільшим приймальним центром для українських біженців, готується до закриття у його нинішньому вигляді. Саме сюди українці, рятуючись від війни, прибували для реєстрації та тимчасового проживання. За кілька місяців центр буде ліквідовано, біженців виселять, а територія аеропорту стане місцем будівництва нового міського району. Про це повідомляє DW, посилаючись на плани міської влади.

Децентралізоване розміщення та активне виселення

Умови проживання у “Тегелі” нерідко піддавалися критиці, оскільки центр спочатку планувався як тимчасовий притулок із розміщенням у великих наметах та терміналах. Хоча деякі біженці були змушені прожити тут тривалий час, в останні тижні літа розпочалося активне переселення українців до інших берлінських притулків. Мета – повністю звільнити центр до кінця 2025 року.

Міська влада пояснює це зменшенням потоку біженців до Берліна та прагненням розміщувати їх більш децентралізовано. За даними берлінської міської адміністрації, нині в “Тегелі” проживає близько 1500 біженців з України, тоді як ще рік тому їх було близько 5000.

Важливий крок: Із середини літа “Тегель” припинив прийом нових біженців із домашніми тваринами, що, ймовірно, пов’язано зі спрощенням процесу швидкого розселення в інші місця. Українців, які вже проживали з тваринами, переселяють у притулок на території іншого колишнього аеропорту – “Темпельгоф”.

Досвід переселенців: “Тегель” проти інших притулків

Самі біженці, які пройшли через “Тегель”, відзначають як його переваги, так і недоліки.

Порівняння умов: 45-річний Володимир Савенко, який побував у “Тегелі” та “Темпельгофі”, зазначив, що в “Темпельгофі” проживає менше людей у кімнатах (4-6 осіб проти 8 у кімнаті на 12 ліжок у “Тегелі”), а годують краще. Однак побутові умови (пральні, туалети, душ) у “Тегелі” були зручнішими, оскільки розташовувалися безпосередньо в наметах. У “Темпельгофі” для душу та туалету доводиться виходити на вулицю.

45-річний Володимир Савенко, який побував у “Тегелі” та “Темпельгофі”, зазначив, що в “Темпельгофі” проживає менше людей у кімнатах (4-6 осіб проти 8 у кімнаті на 12 ліжок у “Тегелі”), а годують краще. Однак побутові умови (пральні, туалети, душ) у “Тегелі” були зручнішими, оскільки розташовувалися безпосередньо в наметах. У “Темпельгофі” для душу та туалету доводиться виходити на вулицю. Інтеграційні переваги “Тегеля”: 18-річний Віктор Матвієнко, якого з “Тегеля переселили до гуртожитку на півночі Берліну, відзначив, що в аеропорту було більше волонтерів та перекладачів, які допомагали з першими кроками інтеграції. Також було багато спілкування з іншими українцями.

18-річний Віктор Матвієнко, якого з “Тегеля переселили до гуртожитку на півночі Берліну, відзначив, що в аеропорту було більше волонтерів та перекладачів, які допомагали з першими кроками інтеграції. Також було багато спілкування з іншими українцями. Переваги менших притулків: У новому, меншому гуртожитку Віктор з подругою мають окрему кімнату та можливість самостійно готувати їжу, що було неможливо в “Тегелі” через централізоване харчування.

Сенаторка з питань праці та соціальних справ Канзель Кіцільтепе наголошує, що децентралізоване розміщення у невеликих притулках сприяє кращій інтеграції біженців та створює гарні сусідські відносини. Берлін планує створити 8600 нових місць, роблячи ставку на невеликі помешкання в різних районах міста, а не на масові тимчасові притулки.

Майбутнє “Тегеля”: Інноваційний район та житло

На місці колишнього аеропорту розпочинається реалізація масштабного проєкту. Підготовчі роботи стартували ще у 2021 році, а активний етап будівництва заплановано на наступний рік.

Urban Tech Republic: На території понад 200 гектарів з’явиться науково-дослідний та промисловий парк, присвячений міським технологіям.

На території понад 200 гектарів з’явиться науково-дослідний та промисловий парк, присвячений міським технологіям. “Квартал Шумахера” (Schumacher Quartier): Буде зведено соціально-екологічний житловий район, що включатиме понад 5000 квартир (в оренду та на продаж), школи, дитсадки, спортмайданчики для понад 10 тисяч людей.

Буде зведено соціально-екологічний житловий район, що включатиме понад 5000 квартир (в оренду та на продаж), школи, дитсадки, спортмайданчики для понад 10 тисяч людей. Збереження спадщини: Будівлі аеропорту, що є пам’ятками архітектури, будуть збережені та відремонтовані. У терміналі “А” планують розмістити вищий навчальний заклад.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється приблизно у 8 мільярдів євро з державних та приватних джерел.

Оновлений центр прийому біженців залишиться

Хоча масовий притулок закривається, центр прийому біженців на території “Тегеля” не зникне повністю. До середини 2026 року його планується переобладнати на звичайний центр прибуття відповідно до норм ЄС.

Замість наметів будуть встановлені житлові контейнери. Оновлений центр зможе розмістити до 2600 осіб і буде тимчасово використовуватися урядом Берліну до середини 2031 року.

Раніше стало відомо, що Нідерланди відвертаються від українських біженців: хто може лишитись без даху над головою.