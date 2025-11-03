Російська Федерація планує суттєво розширити примусову мобілізацію на нещодавно окупованих територіях України. За інформацією Збройних Сил України, йдеться про залучення до бойових дій від 50 до 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років, інформує Завтра.UA.

Офіційне включення до Південного військового округу відкриває шлях до мобілізації

Ключовим кроком, що уможливлює проведення мобілізації, стало офіційне включення окупованих територій України до складу Південного військового округу (ПВО) РФ. Ця адміністративна зміна дає Москві формальну підставу для поширення свого законодавства про військову службу на місцеве населення.

Ціль мобілізації: 50–100 тисяч чоловіків віком 18–55 років

Про плани окупантів повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук. Згідно з його даними, окупаційна влада має намір мобілізувати значну кількість місцевих жителів. Та кинути їх у війну проти власної країни.

“Окупанти планують мобілізувати 50–100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років для війни проти України”, — зазначив Дмитро Кухарчук.

Розширення географії призову

Донедавна примусова мобілізація з боку РФ здійснювалася переважно на територіях, окупованих ще з 2014 року: у Донецькій, Луганській областях та Криму.

Це нове рішення свідчить про намір Кремля поширити практику примусового призову й на інші, нещодавно окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, використовуючи місцеве населення як “гарматне м’ясо” у війні.

