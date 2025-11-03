«Продовжені» закордонні паспорти українців офіційно втратили чинність для перетину кордону. Кабінет Міністрів України скасував тимчасовий порядок продовження терміну дії документів понад 10 років, що діяв з початку повномасштабного вторгнення. Українцям необхідно терміново подбати про оформлення нових біометричних паспортів, інформує Завтра.UA.

Скасування «продовження»: чому паспорти стали недійсними

Департамент консульської служби МЗС України повідомив, що уряд затвердив зміни до постанови, яка з лютого 2022 року дозволяла продовжувати термін дії закордонних паспортів понад 10 років та вносити до них відомості про дітей.

Цей тимчасовий захід був вимушеним кроком на п’ятий день повномасштабного вторгнення рф через вихід з ладу паспортної системи. Однак, після відновлення її роботи та відкриття філій ДП «Документ» за кордоном, необхідність у такій винятковій мірі відпала.

Тепер, «продовжені» документи та паспорти з внесеними відомостями про дітей вважаються недійсними для перетину кордону.

Повернення до міжнародних стандартів

Скасування продовження є поверненням до світової практики та міжнародних стандартів оформлення паспортних документів. Ключові вимоги, які знову стали чинними:

Термін дії паспорта для осіб від 16 років – максимум 10 років .

– максимум . Термін дії паспорта для дітей до 16 років – максимум 4 роки .

– максимум . Обов’язкова наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта (відомості про дітей більше не вносяться у паспорт батьків).

МЗС наголошує, що законодавством більшості країн світу, а також міжнародними стандартами ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації) дозволено перетин кордонів та посадку на літак лише за паспортами з терміном дії не більше 10 років. Подорожі з «продовженими» документами створюють серйозні незручності та ризик відмови у перетині кордону чи посадці на літак.

Де та як оформити нові паспорти

Громадяни України, у яких закінчується термін дії закордонного паспорта або які мають «продовжені» документи, мають терміново звернутися для оформлення нового біометричного закордонного паспорта для себе та своїх дітей.

Місце оформлення Для кого Додаткова інформація Посольства/Консульства України Громадяни, які перебувають за кордоном. Оформлення нового біометричного паспорта. Філії ДП «Документ» за кордоном Громадяни, які перебувають за кордоном. Адреси філій: https://pasport.org.ua/centers. Відділення ДП «Документ», ЦНАП, Міграційна служба в Україні Громадяни, які перебувають в Україні. Оформлення нового біометричного паспорта незалежно від місця реєстрації.

Інструкція: що робити у критичній ситуації на кордоні

1. Якщо ви терміново повертаєтесь в Україну з ЄС із «продовженим» паспортом і вас не випускають прикордонники країни ЄС:

Зверніться до найближчого посольства/консульства України та отримайте посвідчення особи на повернення в Україну (так званий «білий паспорт»). Документ оформляється у день звернення (за наявності підтвердження громадянства та особи). Для дітей до 16 років – безкоштовно.

2. Якщо ви перебуваєте в Україні і повертаєтесь до ЄС із «продовженим» паспортом і вас не впускають прикордонники країни ЄС:

Негайно зверніться до будь-якого найближчого (незалежно від місця реєстрації) відділення ДП «Документ», ЦНАП або територіального підрозділу міграційної служби на території України для оформлення нового закордонного паспорта.

МЗС України також нагадує, що законодавство дозволяє кожному громадянину мати два закордонних паспорти.

