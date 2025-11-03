Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Tomahawk, про які неодноразово просив Київ. Про це Президент США повідомив журналістам на борту літака Air Force One, коментуючи запитання про можливу передачу Україні далекобійних ракет, інформує Завтра.UA.

Рішення щодо Tomahawk: «Наразі — ні»

Дональд Трамп був лаконічний у відповіді на питання про Tomahawk, які Україна вважає важливим елементом для посилення своєї оборони:

«Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі — ні», — коротко відповів Трамп.

Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв про зацікавленість України в отриманні цих ракет з великою дальністю ураження.

Бачення Трампа: «Дозволити конфлікту вигоріти»

Під час спілкування з пресою Трампа також запитали, що могло б стати «останньою краплею», яка переконає його, що Володимир Путін не хоче завершувати війну. Президент США відповів неоднозначно, вказавши на необхідність іноді «дозволити конфлікту вигоріти»:

«Немає ніякої останньої краплі. Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою».

Він також додав, що війна є важкою як для України, так і для Росії, зазначивши, що:

Путін втратив багато солдатів , «можливо, мільйон. Це дуже багато».

, «можливо, мільйон. Це дуже багато». Для України це також важко.

«Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця», — підсумував Трамп.

Досвід у врегулюванні війн

Глава Білого дому також нагадав про свій досвід у міжнародних справах, зазначивши, що він «врегулював вісім війн» і вважав, що ситуація в Україні могла б бути простішою для розв’язання.

Україна продовжує наполягати на необхідності посилення своєї обороноздатності далекобійною зброєю, зокрема Tomahawk, для ефективного протистояння агресії.

Раніше стала відома секретна умова поставок Tomahawk: хто насправді керуватиме американськими ракетами в Україні.