Харківська обласна прокуратура упередила неефективне використання понад 1,6 млрд грн, виділених на ремонт стратегічно важливих автомобільних доріг, акцентуючи увагу на ризиках, що можуть свідчити про корупційні схеми та бездіяльність посадовців, інформує Завтра.UA.

Сумнівний контракт на 1,6 млрд: два роки без проєктів і роботи

У квітні 2022 року, в умовах повномасштабного вторгнення та гострої потреби у відновленні інфраструктури, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області уклала масштабний договір із приватним підприємством. Сума контракту сягала понад 1,6 млрд грн і передбачала проведення невідкладного ремонту автомобільних доріг.

Однак, як встановила прокуратура, попри колосальну суму та терміновість робіт, підрядник протягом двох років фактично ігнорував свої зобов’язання. За цей час він не спромігся навіть оформити необхідну проєктну документацію та дозвільні документи для початку ремонту.

Загроза корупційних втрат та додаткових витрат

Тривале ігнорування умов контракту створило прямий ризик для державного бюджету. Кошти, призначені на життєво необхідне відновлення, могли бути втрачені через інфляцію, зміну цін. Або, що більш імовірно, стали б об’єктом нецільового використання чи привласнення на тлі повного простою.

Така тривала бездіяльність за наявності багатомільярдного фінансування викликає серйозні підозри щодо можливої змови та відсутності реального наміру виконувати роботи, що є типовою ознакою корупційних схем у сфері державних закупівель.

Крім того, затримка робіт веде до подальшого руйнування доріг, змушуючи державу у майбутньому витрачати ще більше коштів на додаткові обстеження та більш капітальне відновлення.

Рішення Прокуратури: захист бюджету від “схем”

Реагуючи на критичну ситуацію та ризик нецільового використання мільярдних коштів, заступник керівника Харківської обласної прокуратури подав відповідний позов до суду.

У результаті судового розгляду, договір було розірвано, що стало ключовим кроком для захисту бюджетних ресурсів. Таким чином, прокуратура запобігла нецільовому використанню понад 1,6 млрд грн, які тепер можуть бути перенаправлені на ефективніші проєкти з відновлення.

Наразі очікується, що правоохоронні органи проведуть детальну перевірку посадових осіб Служби відновлення та приватного підприємства на предмет зловживання владою, службової недбалості та можливих корупційних дій, які призвели до дворічного простою критично важливих робіт.

