Європейський континент став свідком несподіваного економічного розвороту, де країни Південної Європи, які раніше вважалися проблемними, тепер демонструють значно кращі економічні показники, ніж їхні північні колеги, інформує Завтра.UA. Ця тенденція, частково спричинена впровадженням програм жорсткої економії на раніше обтяжених боргами ринках, кидає виклик традиційному уявленню про європейську економічну потугу.

Як повідомляє Semafor, економіка Іспанії цього року зросла на вражаючі 3,5%, а Греції – на 2,3%. Для порівняння, зростання у Франції склало лише 0,7%, а в Німеччині – мізерні 0,2%.

Фіскальний контраст: Дефіцит скорочується на Півдні та зростає на Півночі

Окрім темпів зростання ВВП, спостерігається і фіскальна розбіжність:

На Півдні дефіцит бюджету скорочується, відображаючи дисципліновану бюджетну політику, запроваджену після попередніх криз.

На Півночі дефіцит зростає (хоча й з нижчої бази), що вказує на складнощі в контролі над державними витратами.

Фактори успіху: Туризм та фіскальна дисципліна

Частково успіх Південної Європи пояснюється потужним відновленням туристичного сектору. Наприклад, у Греції та на Кіпрі спостерігається будівельний бум, що стимулює внутрішню економіку.

Проте, як зазначає The Wall Street Journal, ключовим є поєднання зусиль із залучення інвестицій та запровадження жорсткого режиму економії. Країни Півдня змушені були вжити непопулярних заходів для скорочення витрат, що тепер дає плоди.

Політичні виклики Півночі: складнощі зі скороченням витрат

На противагу цьому, північним урядам політично важко скоротити витрати. Спроби фіскальної консолідації наштовхуються на значний спротив:

У Франції протягом року три уряди пали через непопулярні скорочення бюджету.

У Великій Британії уряд відклав плани щодо зниження стрімкого зростання виплат по інвалідності, демонструючи політичні перешкоди на шляху до економії.

Цей економічний розворот підкреслює, що фіскальна дисципліна та структурні реформи можуть стати потужним каталізатором зростання, навіть якщо вони є політично складними для впровадження.

