Рада Європейського Союзу схвалила п’ятий черговий транш фінансової підтримки Україні на суму понад 1,8 мільярда євро в рамках Інструменту ЄС для України (Ukraine Facility). Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Ради ЄС, інформує Завтра.UA.

Успішне виконання умов: 1,8 млрд євро для стабільності

Це фінансування стало можливим завдяки успішному виконанню Україною дев’яти кроків, необхідних для отримання п’ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Основні цілі фінансування:

Зміцнення макрофінансової стабільності України.

Підтримка безперервного функціонування державного управління.

Гроші покликані допомогти українській державі продовжувати функціонувати в умовах повномасштабної війни, забезпечуючи життєво важливі державні послуги.

Зв’язок з Планом для України та реформами

Платежі в рамках Механізму для України (Ukraine Facility) тісно пов’язані з Планом для України, який є стратегічним документом, що окреслює:

Стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни. Графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років.

25 жовтня 2025 року Рада Європейського Союзу вже схвалила зміни до цього Плану. Хоча оновлення, запропоноване українським урядом у серпні, стосувалося коригування термінів реформ, ключові зобов’язання України щодо євроінтеграції та модернізації залишилися незмінними.

Застереження щодо подальшої підтримки

Варто нагадати, що фінансова підтримка України залишається в центрі уваги. Раніше Євросоюз висловлював побоювання, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може припинити допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України. Таким чином, п’ятий транш є важливим, але не єдиним елементом у загальній картині фінансової стійкості України.