Бої за ключове місто на Донеччині тривають із загостреною силою. Кремль встановлює нові дедлайни, кидаючи величезні сили, тоді як президент Зеленський пояснює справжню мету Москви: “продати” успіх США, інформує Завтра.UA.

Бої за Покровськ, що розпочалися влітку 2024 року під час наступу окупаційних військ у Донецькій області, набули вирішального значення. Хоча місто досі не вдалося захопити, кремлівський диктатор продовжує вимагати його взяття, перетворюючи цей напрямок на епіцентр зіткнень.

Новий дедлайн і загроза “кишені”

Ситуація навколо Покровська останнім часом критично загострилася. Росіяни перекинули на цей напрямок понад 11 тисяч своїх військових для виконання встановленого Путіним терміну. Проте ці дедлайни постійно змінюються: лише цієї осені термін захоплення двічі переносили — спочатку до 15 жовтня, потім — до 15 листопада.

За даними “РБК-Україна” з посиланням на неназване джерело, Донеччина, ймовірно, залишиться епіцентром боїв і протягом наступної зими. Кремль встановив новий, ширший дедлайн — захопити всю область до кінця лютого 2026 року.

Найбільша загроза нависла над Покровськом і Мирноградом. Обидва міста перебувають у так званій “кишені”, де логістика значно ускладнена через постійні удари ворожих безпілотників по шляхах постачання.

“Доля Покровська вирішуватиметься в наступні тижні. І якщо ми втратимо Покровськ, то і Мирноград ми будемо змушені втратити фактично без бою,” — заявив співрозмовник видання, наголошуючи на критичності моменту.

У разі втрати цих міст, тиск окупантів посилиться на півночі області, зокрема на Сіверськ, Костянтинівку та Лиман, з метою просування до Краматорсько-Костянтинівської агломерації.

Мета Кремля: “продати” успіх американцям

Президент України Володимир Зеленський розкрив справжню причину такої наполегливості Росії щодо Покровська — це політична демонстрація для адміністрації США.

Зеленський наголосив, що захоплення Покровська потрібне Росії, щоб “довести” Сполученим Штатам, що їхня ідея про нібито неминучий вихід України зі Сходу та поступки Москві є “єдино можливою”.

Президент підкреслив, що незважаючи на перекидання Росією колосальних сил (співвідношення 1 до 8 на користь ворога) і постійне перенесення термінів кампанії, запланованого результату у них немає.

На думку глави держави, Росія бреше американській адміністрації, показуючи “карти із захопленим Покровськом” та розповідаючи про нібито контроль над 90% сходу України. Росія не має реального результату, який могла б “продати”.

Також Зеленський додав, що через перекидання всіх сил на Покровський напрямок, інші наступальні плани росіян, зокрема на Сумщині, виявилися нездійсненними.

Бої за “сіру зону”: стійкість та координація ЗСУ

Незважаючи на постійні атаки, українське командування запевняє, що Покровськ не оточений, логістика підтримується, а Сили оборони утримують лінію оборони.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що українські сили проводять комплексну операцію зі знищення ворога. Підрозділи змогли покращити свої тактичні позиції у кількох кварталах міста.

Видання CNN зазначає, що росіяни кидають у бій все нові підрозділи, попри величезні втрати, які у штурмових групах окупантів можуть перевищувати 70%. Для ворожих командирів це вже “м’ясорубка”, а не військова операція.

У разі падіння Покровська це стало б найбільшим успіхом росіян з моменту захоплення Бахмута у травні 2023 року. Проте ЗСУ утримують місто вже півтора року, перетворюючи його на символ стійкості.

Військовий оглядач Богдан Мірошников закликав не довіряти маніпуляціям про нібито повне захоплення міста. За його словами, йде боротьба за “величезну сіру зону”, якою зараз є Покровськ.

“У жодної зі сторін там немає адекватної логістики, а групи ворога в половині міста взагалі повністю відрізані від неї та знаходяться в оперативному оточенні,” — пояснив Мірошников.

Спецоперація ГУР: спинити вогневий вплив на логістику

Головне управління розвідки (ГУР) МО України підтвердило, що у Покровську триває спецоперація.

Спецпризначенці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України ведуть запеклі бої у районі, важливому з точки зору фронтової логістики.

Після успішної десантної операції спецпризначенці пробили наземний коридор, і до них приєдналися додаткові сили.

Бойова робота спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Ситуація в Покровську залишається надзвичайно важкою, але злагоджена робота всіх складових Сил безпеки та оборони України триває, зупиняючи просування ворога.

Нагадаймо, раніше стало відомо, чому російські війська кинули сили на логістичний вузол Покровськ.