Після тривалого розшуку з Німеччини в Україну повернули ключового фігуранта, підозрюваного в організації схеми розкрадання коштів, призначених для стратегічно важливого будівництва Централізованого сховища ядерного палива, інформує Завтра.UA.

Екстрадиція після розшуку: ключовий фігурант повернений в Україну

В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа майже 100 млн грн АТ «НАЕК «Енергоатом». Кошти були виділені на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Затриманого вдалося знайти та екстрадувати за сприяння німецьких правоохоронних органів. У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили обвинуваченого в розшук, і лише у квітні 2025 року його затримали. Передача співробітникам НАБУ відбулася в міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» на Львівщині.

Обвинувачений, який на той час очолював приватну будівельну компанію, є ключовим фігурантом у справі, направленій до суду НАБУ і САП, щодо завдання майже 100 млн грн збитків держпідприємству.

Схема розкрадання: як завищили ціни у три рази

Слідство встановило, що злочинна схема діяла у 2020-2021 роках. Після коригування проєкту будівництва сховища, відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» «Енергоатому» уклав договір із приватною компанією в обхід відкритих торгів.

З метою заволодіння державними коштами:

Ціну договору збільшили втричі: Додатковими угодами ціна зросла з 421 млн грн до 1,497 млрд грн.

Додатковими угодами ціна зросла з 421 млн грн до 1,497 млрд грн. Накрутка на обладнанні: До умов договору додали постачання обладнання системи радіаційного контролю. Приватна компанія-підрядник закупила це обладнання за ринковою вартістю, але реалізувала його «Енергоатому» втричі дорожче у 2021 році.

У результаті, як стверджується, держпідприємство переплатило майже 100 млн грн, які учасники групи привласнили.

Обвинувачення та судовий процес

У жовтні 2023 року про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) повідомили п’ятьом особам:

Генеральному директору відокремленого підрозділу АТ «НАЕК «Енергоатом».

відокремленого підрозділу АТ «НАЕК «Енергоатом». Начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу.

кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу. Керівнику приватної компанії (щойно екстрадований обвинувачений).

(щойно екстрадований обвинувачений). Його заступнику та працівнику юридичного відділу компанії.

Справа щодо чотирьох обвинувачених уже скерована до суду. Досудове розслідування стосовно однієї з підозрюваних було закрито у зв’язку з її смертю.

