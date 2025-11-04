Після тривалого розшуку з Німеччини в Україну повернули ключового фігуранта, підозрюваного в організації схеми розкрадання коштів, призначених для стратегічно важливого будівництва Централізованого сховища ядерного палива, інформує Завтра.UA.
Екстрадиція після розшуку: ключовий фігурант повернений в Україну
В Україну екстрадовано одного з учасників організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа майже 100 млн грн АТ «НАЕК «Енергоатом». Кошти були виділені на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.
Затриманого вдалося знайти та екстрадувати за сприяння німецьких правоохоронних органів. У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили обвинуваченого в розшук, і лише у квітні 2025 року його затримали. Передача співробітникам НАБУ відбулася в міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» на Львівщині.
Обвинувачений, який на той час очолював приватну будівельну компанію, є ключовим фігурантом у справі, направленій до суду НАБУ і САП, щодо завдання майже 100 млн грн збитків держпідприємству.
Схема розкрадання: як завищили ціни у три рази
Слідство встановило, що злочинна схема діяла у 2020-2021 роках. Після коригування проєкту будівництва сховища, відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» «Енергоатому» уклав договір із приватною компанією в обхід відкритих торгів.
З метою заволодіння державними коштами:
- Ціну договору збільшили втричі: Додатковими угодами ціна зросла з 421 млн грн до 1,497 млрд грн.
- Накрутка на обладнанні: До умов договору додали постачання обладнання системи радіаційного контролю. Приватна компанія-підрядник закупила це обладнання за ринковою вартістю, але реалізувала його «Енергоатому» втричі дорожче у 2021 році.
У результаті, як стверджується, держпідприємство переплатило майже 100 млн грн, які учасники групи привласнили.
Обвинувачення та судовий процес
У жовтні 2023 року про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) повідомили п’ятьом особам:
- Генеральному директору відокремленого підрозділу АТ «НАЕК «Енергоатом».
- Начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу.
- Керівнику приватної компанії (щойно екстрадований обвинувачений).
- Його заступнику та працівнику юридичного відділу компанії.
Справа щодо чотирьох обвинувачених уже скерована до суду. Досудове розслідування стосовно однієї з підозрюваних було закрито у зв’язку з її смертю.
