На Полтавщині судитимуть трьох фігурантів, викритих у схемі розкрадання більше 5 млн грн державних коштів. Детективи Територіального управління БЕБ встановили, що керівник приватного підприємства, діючи у змові з колишнім впливовим топ-посадовцем та менеджером газовидобувної компанії, організував незаконне заволодіння цією сумою під час проведення капітального ремонту свердловин, інформує Завтра.UA.

Секретна змова: роль топ-посадовців та шахрайство з сертифікатами

У центрі схеми – керівник приватного підприємства, який діяв за сприяння колишнього топ-посадовця та менеджера газовидобувної компанії.

Слідством встановлено, що газовидобувна компанія оголосила публічну закупівлю на послуги супервайзингового супроводу ремонту свердловин. Ключовою вимогою тендеру була наявність у підрядника кваліфікованих співробітників з чинними міжнародними сертифікатами International Well Control Forum (IWCF). Цей сертифікат є критично важливим для гарантування безпеки та контролю свердловин, особливо у разі аварійних ситуацій, як-от викиди нафти чи газу.

Важлива деталь: Приватне підприємство-переможець, хоча й подало повний комплект документів, фактично не мало необхідних сертифікованих спеціалістів.

Незважаючи на це, колишній топ-посадовець газовидобувної компанії, використовуючи напрацьовані зв’язки та діючи у змові з менеджером, сприяв укладенню договору та подальшому підписанню фіктивних актів про нібито надані послуги. У результаті цих протиправних дій з бюджету було неправомірно перераховано понад 5 мільйонів гривень.

Підозри та арешт майна: наслідки для фігурантів

Усі троє фігурантів отримали підозри:

Керівнику приватного підприємства інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), а також складання завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

інкримінують шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), а також складання (ч. 1 ст. 366 КК України). Колишньому топ-посадовцю та менеджеру газовидобувної компанії повідомлено про підозри за пособництво у заволодінні майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування завданих державі збитків, під час досудового розслідування накладено арешт на:

Корпоративні права (частки в статутних капіталах товариств).

Нерухоме майно.

Транспортні засоби підозрюваних.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська обласна прокуратура, а оперативний супровід – Управління Служби безпеки України у Полтавській області. Справа передана до суду для розгляду по суті.

Раніше стало відомо про “гранітну” афера на 27 мільйонів: як директор підприємства на Вінниччині “відмив” рентну плату.