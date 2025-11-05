Експосадовець Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА) та директор державного підприємства постануть перед судом. Їм інкримінують заволодіння майже 4 мільйонами гривень бюджетних коштів, які мали бути спрямовані на розробку проєкту нового корпусу дитячої лікарні у Львові, інформує Завтра.UA.

Завищення вартості та підробка кошторисів

Як встановило слідство, злочинна схема була реалізована у 2022 році. Державне підприємство отримало завдання розробити проєктно-кошторисну документацію для критично важливого соціального об’єкта – нового корпусу дитячої лікарні.

Однак, замість сумлінного виконання обов’язків, директор держпідприємства свідомо пішов на злочин, завищивши вартість робіт та внісши до кошторисів завідомо недостовірні дані. Цей цинічний крок став першим етапом привласнення державних грошей, призначених для покращення медичної інфраструктури для наймолодших.

Співучасть та зловживання службовим становищем

Ключову роль у схемі відіграв колишній посадовець Львівської ОДА, який був відповідальний за контроль виконання укладеного договору.

Попри те, що посадовець достовірно знав про невідповідність внесених даних та завищеність вартості, він підписав акти виконаних робіт без проведення експертної перевірки. Цей акт службового зловживання забезпечив безперешкодне та безпідставне перерахування майже 4 мільйонів гривень бюджетних коштів на рахунки державного підприємства, що фактично стало їхнім привласненням.

Збитки державі та інкриміновані статті

Внаслідок цинічних дій двох фігурантів, державі було завдано збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Наразі:

Колишньому посадовцю ЛОДА інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Директору держпідприємства – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Справа скерована до суду, який має поставити остаточну крапку та притягнути обвинувачених до відповідальності за корупційні дії, здійснені на проєкті, який мав служити здоров’ю та добробуту дітей.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що екскерівник виконавчої служби на Львівщині піде до в’язниці за шахрайство та хабарництво.