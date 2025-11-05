Частина великих міст України може залишитися без опалення

У разі критичного пошкодження ключових теплоелектроцентралей (ТЕЦ) російськими обстрілами, окремі райони великих міст України можуть частково залишитися без опалення на період від кількох днів до кількох тижнів. Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на представників уряду та енергокомпаній, інформує Завтра.UA.

Сценарій залежить від масштабу руйнувань та погоди

Представник уряду підтвердив, що такий сценарій є цілком реальним і його наслідки залежатимуть від масштабу руйнувань та погодних умов.

“У випадку критичного ураження ключових ТЕЦ частина міста може кілька днів або тижнів залишатися без тепла. Сценарій залежатиме від масштабу руйнувань та погоди. Українцям варто вже зараз подумати про запасний варіант, де вони могли б перечекати такий сценарій, якщо він справдиться”, – наголосив представник уряду.

Загроза для окремих районів, а не для всього міста

Представник однієї з енергетичних компаній Києва пояснив, що обстріли роблять загрозу аварій на ТЕЦ дуже ймовірною. Однак, йдеться не про повний колапс усього міста.

“Удар по великих джерелах тепла – це загроза для низки районів, але не для всього міста”, – пояснив фахівець.

Загалом, усе залежатиме від масштабів уражень та оперативності відновлення пошкоджених частин ТЕЦ. За словами енергетика, теплообладнання, хоч і складне, але його можна полагодити трохи швидше, ніж теплові електростанції.

Локальні котельні та “план Б”

В якості часткового резерву у великих містах функціонують локальні котельні та теплові пункти. Це менші об’єкти, які забезпечують теплом лікарні, підприємства та соціальні заклади.

Вони не зможуть повністю замінити великі ТЕЦ.

Однак, вони можуть компенсувати частину втрат тепла.

Представник енергокомпанії запевняє, що повного “апокаліпсису”, коли замерзне все місто, не буде:

“Це не врятує повністю місто, можливі перебої з теплом в окремих районах чи житлових комплексах, але апокаліпсису, коли все повністю замерзне, точно не буде”, – ділиться прогнозом фахівець.

З огляду на потенційні ризики, українцям рекомендують заздалегідь подбати про альтернативне житло або способи обігріву на випадок тривалої відсутності централізованого опалення у своєму районі.

