Затримання високопосадовця Міністерства оборони України на Закарпатті знову підіймає гостре питання корупції в оборонному секторі на тлі повномасштабної війни. Заступника начальника одного з військових представництв Міноборони викрито на організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон за значну грошову винагороду, інформує Завтра.UA.

Використання службового становища для злочину

За даними Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, затриманий військовослужбовець, що має звання підполковника, обіцяв організувати “трансфер” для військовозобов’язаних до державного кордону. Ключовим елементом схеми було використання його службового становища та службового автомобіля для безперешкодного проїзду через блокпости.

Подальший маршрут “клієнтів” пролягав через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії.

Ціна “квитка” та момент затримання

Вартість такої “послуги” була встановлена на рівні 7,5 тисяч євро з однієї особи.

Підполковника затримали безпосередньо під час отримання чергової частини обумовленої суми в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Цей інцидент є ще одним тривожним сигналом щодо використання посадових обов’язків у сфері оборони для особистого незаконного збагачення, що підриває довіру до державних інституцій під час військового стану.

Оголошення підозри та запобіжний захід

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За клопотанням прокурорів, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак, підозрюваний має можливість вийти під заставу, сума якої визначена у розмірі понад 908 тисяч гривень.

Санкція статті, за якою оголошено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області за матеріалами УСБУ та оперативного супроводу 94-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Нагадаймо, раніше стало відомо про “золоті” свердловини: на Полтавщині викрито схему розкрадання 5 млн грн.