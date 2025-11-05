У Києві розпочато кримінальне провадження проти генерального директора товариства-постачальника електроенергії КП “Київпастранс”. Його підозрюють у привласненні понад 47 мільйонів гривень бюджетних коштів, оскільки протягом 2023-2024 років комунальне підприємство систематично переплачувало за електрику через неправомірне завищення цін, інформує Завтра.UA.

Схема завищених цін: як виводилися кошти

Подільська окружна прокуратура міста Києва встановила, що ключові порушення відбулися в рамках угоди про постачання електроенергії, укладеної наприкінці 2022 року.

Умова договору: Постачальник зобов’язувався щомісячно інформувати КП “Київпастранс” про будь-які зміни ціни на ринку електроенергії та, відповідно, корегувати вартість для комунального підприємства.

Постачальник зобов’язувався щомісячно інформувати КП “Київпастранс” про будь-які зміни ціни на ринку електроенергії та, відповідно, корегувати вартість для комунального підприємства. Факт зловживання: Попри суттєве зниження ринкових цін на електроенергію, комерційне товариство не зменшило її вартість для “Київпастрансу”.

Попри суттєве зниження ринкових цін на електроенергію, комерційне товариство не зменшило її вартість для “Київпастрансу”. Наслідок: За період 2023-2024 років комунальне підприємство переплатило за поставлену електроенергію понад 47 мільйонів гривень.

Дії директора товариства кваліфіковані як заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Недбалість чи співучасть: відповідальність посадовців КП

Цей корупційний епізод виявив не лише зловживання з боку постачальника, але й кричущу службову недбалість або можливу співучасть посадових осіб самого КП “Київпастранс”.

Попередня підозра: Раніше у цій справі підозру у службовій недбалості вже отримала колишня начальниця управління КП “Київпастранс”.

Раніше у цій справі підозру у службовій недбалості вже отримала колишня начальниця управління КП “Київпастранс”. Обов’язок посадовця: Ця посадова особа зобов’язана була вжити заходів щодо проведення моніторингу цін на ринку електроенергії та вимагати від постачальника відповідного перерахунку. Її бездіяльність призвела до багатомільйонних збитків для міського бюджету.

Розслідування триває. Правоохоронні органи встановлюють повне коло осіб, причетних до корупційної схеми, яка завдала значних збитків критично важливому комунальному підприємству столиці.

