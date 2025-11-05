Правоохоронні органи викрили та затримали високопоставлених посадовців Київської митниці Державної митної служби, які налагодили масштабну схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, що займаються ввезенням вживаних автомобілів з-за кордону, інформує Завтра.UA. Акцент у діяльності митників був зроблений на створенні штучних перешкод та затягуванні процедур розмитнення, щоб змусити бізнес платити “за швидкість”.

Спільники та механізм: Заступник начальника та інспектор

У розробці схеми та затриманні брали участь прокурори Київської міської прокуратури спільно з оперативниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Було встановлено, що ключовими фігурантами корупційного ланцюга були заступник начальника та інспектор одного з митних постів Київської митниці. Саме ці особи, користуючись своїм службовим становищем, налагодили механізм систематичного отримання грошей від товариств, які спеціалізуються на імпорті вживаних автомобілів, зокрема зі США.

Штучні перешкоди як інструмент корупції

Схема діяла за чітким алгоритмом, спрямованим на психологічний тиск та вимагання:

Створення блоку: На першому етапі заступник керівника митного посту особисто призупиняв процес розмитнення ввезених автомобілів, створюючи таким чином штучну бюрократичну перешкоду. “Пропозиція вирішення”: Після блокування його підлеглий інспектор залучав до справи митних брокерів, які виступали посередниками. Саме через них підприємцям “пояснювалося”, як можна “розв’язати цю проблему швидко і без перешкод”, натякаючи на необхідність надання неправомірної вигоди. Фінальні “перемовини”: Для остаточного залагодження питання та отримання грошей представників товариств запрошували на перемовини безпосередньо до кабінету заступника керівника митного посту.

Затримання “на гарячому” з $2400

Співробітників митниці було затримано під час отримання чергової суми неправомірної вигоди. Посадовців взяли на гарячому в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Остання задокументована сума, яку вони отримали за безперешкодне оформлення автомобілів, склала 2400 доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Правоохоронці продовжують роботу над встановленням усіх можливих епізодів злочинної діяльності та інших осіб, причетних до цієї корупційної схеми на державній митниці.

