Літак McDonnell Douglas MD-11F авіакомпанії UPS Airlines зазнав катастрофи незабаром після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Мохаммеда Алі в Луїсвіллі, штат Кентуккі, увечері у вівторок, 4 листопада (близько 17:15 за місцевим часом, або 00:15 за Києвом 5 листопада). Літак, що прямував до Гонолулу, впав у промисловій зоні недалеко від аеропорту, спричинивши потужний вибух та масштабну пожежу. Про це повідомляє ABC News, інформує Завтра.UA.

Вибух та пожежа на землі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило, що літак MD-11 вибухнув під час вильоту. Катастрофа сталася поблизу Міжнародного аеропорту Louisville Muhammad Ali.

На борту вантажного судна, що виконувало рейс UPS 2976, перебували три члени екіпажу.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир повідомив, що кількість загиблих сягнула щонайменше семи осіб, та 11 людей отримали поранення, деякі з них — дуже серйозні.

Влада підтвердила, що четверо із загиблих перебували на землі. Літак упав поряд із промисловими об’єктами, включно із заводом з виробництва автозапчастин та об’єктом з переробки нафтопродуктів, які були охоплені вогнем.

Режим “shelter-in-place” та заклики до населення

Через аварію та загрозу поширення диму влада оголосила режим shelter-in-place (укриття на місці). Мешканців закликали залишатися у приміщеннях із зачиненими вікнами. Спочатку обмеження діяло у радіусі 5 миль від місця падіння, згодом його розширили на ширшу зону на північ від аеропорту до річки Огайо.

На місці події виникла велика пожежна небезпека, уламки літака розкидані на великій площі. Поліція Луїсвілля (LMPD) просить громадян не наближатися до району катастрофи.

Розслідування причин та реакція компанії

Причини катастрофи встановлюються. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування інциденту.

Представники компанії UPS заявили, що співпрацюють з розслідувачами та висловили глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалим. Аеропорт Луїсвілла, який є головним авіахабом UPS, було закрито, усі вильоти скасовано.

Наразі інформація про загиблих та поранених є попередньою та може змінитися.

