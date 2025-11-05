Європейський Союз посилює підготовку до потенційного конфлікту з Росією, зосереджуючись на швидкому транспортуванні військового персоналу, зброї та боєприпасів, а також евакуації поранених. За інформацією RMF24, Європейська Комісія (ЄК) планує 19 листопада представити ключовий документ про військову мобільність ЄС. Як інформує Завтра.UA, він має на меті створити ефективну та масштабну систему переміщення військових ресурсів між країнами-членами.

Чиновники ЄК активно обговорюють концепцію «військового Шенгену», проводячи аналогію зі скасуванням прикордонного контролю для вільного пересування людей.

Створення зони військової мобільності

Ідея полягає у формуванні єдиної зони військової мобільності ЄС із гармонізованими правилами та процедурами, а також розбудовою мережі наземних коридорів, аеропортів та морських портів. Основна мета — забезпечити ефективне транспортування солдатів та військової техніки у разі війни чи великої кризи.

Наразі, як зазначає депутат Європарламенту Даріуш Йонський з Комітету оборони, європейська інфраструктура – мости, дороги, залізниці – не готова до швидкого переміщення важкої військової техніки. Транспортування танків із Західного до Східного флангу може ускладнюватися застряганням у тунелях, складною бюрократією, а також недостатньою вантажопідйомністю мостів.

Усунення транспортних та бюрократичних бар’єрів

Усунення транспортних перешкод

Інфраструктура: Головна мета — усунути «вузькі місця» у транспортній мережі, адаптувавши її під потреби військової техніки. ЄК також запропонує посилити захист інфраструктури військової мобільності.

Головна мета — усунути «вузькі місця» у транспортній мережі, адаптувавши її під потреби військової техніки. ЄК також запропонує посилити захист інфраструктури військової мобільності. Гармонізація правил: Планується стандартизувати правила щодо транскордонних перевезень. Сьогодні військові конвої часто чекають кілька днів на дозвіл на транзит, що є неприпустимим в умовах кризи.

Планується стандартизувати правила щодо транскордонних перевезень. Сьогодні військові конвої часто чекають кілька днів на дозвіл на транзит, що є неприпустимим в умовах кризи. Цифровізація та надзвичайна система: Брюссель прагне цифровізувати митну логістику та створити «надзвичайну систему» для термінових військових перевезень.

Солідарність та співпраця з НАТО

Європейська Комісія також планує заохочувати країни продемонструвати солідарність у спільному використанні військових ресурсів. Розглядається можливість створення «флоту солідарності подвійного призначення», наприклад, зі спеціалізованих вагонів та локомотивів, що сформують спільний пул для військового транспорту.

Особлива увага приділяється відповідності запропонованих ЄК дій стандартам та планам НАТО. Брюссельський кореспондент RMF FM підтвердив, що Європейська Комісія готує документи у тісній співпраці з Північноатлантичним альянсом.

Нагадаймо, раніше Європейска комісія назвала нову умову для вступу України до ЄС.