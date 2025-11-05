Президент Трамп поки що не прийняв остаточного рішення щодо військових дій у Венесуелі, але його адміністрація розробила кілька сценаріїв – від цілеспрямованих ударів по військових об’єктах та наркокартелях до спроб захоплення нафтових родовищ та усунення Ніколаса Мадуро. Ця інформація, отримана від американських чиновників, свідчить про серйозне нарощування військового та юридичного тиску на Каракас. Повідомляє The New York Times, інформує Завтра.UA.

Три ключові військові сценарії

Адміністрація Трампа розглядає три основні варіанти військових дій, спрямованих на повалення режиму Мадуро:

1. Авіаудари для підриву військової підтримки: Передбачають авіаудари по військових об’єктах, деякі з яких можуть бути пов’язані з наркотрафіком. Мета — послабити військову підтримку Мадуро, змусивши його тікати або зробивши вразливим для захоплення. Ризик: Критики побоюються, що це може мати зворотний ефект, згуртувавши підтримку навколо Мадуро.

2. Операція сил спеціального призначення проти Мадуро: Включає відправлення елітних підрозділів, таких як «Дельта Форс» або «Морські котики» (SEAL Team 6), для захоплення або вбивства Ніколаса Мадуро. Адміністрація намагатиметься обійти заборону на вбивство іноземних лідерів, визнавши Мадуро головою наркотерористичного угруповання («Картель де лос Солес»), що продовжує логіку, використану для виправдання ударів по човнах, які, за словами адміністрації, перевозять наркотики. Державний департамент подвоїв винагороду за арешт чи засудження Мадуро до 50 мільйонів доларів.

3. Захоплення ключової інфраструктури: Набагато складніший план, що передбачає введення контртерористичних сил США для з ахоплення контролю над аеродромами та нафтовими родовищами й інфраструктурою Венесуели. Цей варіант, як і другий, несе найбільші ризики для американських військових і цивільного населення, особливо в міських районах, як-от Каракас.



Пошук юридичного обґрунтування для нападу

Помічники Трампа звернулися до Міністерства юстиції з проханням надати правові вказівки, які могли б забезпечити юридичну основу для військових дій без необхідності отримання дозволу Конгресу.

Нарощування військової присутності США

На тлі обговорення сценаріїв, США продовжують нарощувати військові сили в регіоні Карибського басейну:

Авіаносець “Джеральд Р. Форд”: Очікується прибуття до середини місяця найбільшого та найновішого авіаносця, який несе близько 5000 моряків та понад 75 літаків.

Очікується прибуття до середини місяця найбільшого та найновішого авіаносця, який несе близько 5000 моряків та понад 75 літаків. Сили в регіоні: Наразі в Карибському басейні знаходиться близько 10 000 американських військовослужбовців (на кораблях і базах у Пуерто-Ріко).

Наразі в Карибському басейні знаходиться близько 10 000 американських військовослужбовців (на кораблях і базах у Пуерто-Ріко). Демонстрація сили: Пентагон відправив бомбардувальники B-52 та B-1 для виконання місій поблизу узбережжя Венесуели. Елітний 160-й авіаційний полк спеціального призначення армії також провів тренувальні навчання.

Це швидке та публічне нарощування розглядається як частина кампанії психологічного тиску на Мадуро. Сам Трамп відкрито обговорював рішення про видачу «висновку», що дозволяє ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

Нафта як ключовий фактор

Президент Трамп глибоко зосереджений на величезних запасах нафти Венесуели, найбільших у світі.

Економічний важіль: Хоча адміністрація тисне на Мадуро, вона скасувала, а потім поновила ліцензію Chevron – американської нафтової компанії, яка є опорою венесуельської економіки, незважаючи на тиск з боку таких радників, як Марко Рубіо.

Хоча адміністрація тисне на Мадуро, вона скасувала, а потім поновила ліцензію Chevron – американської нафтової компанії, яка є опорою венесуельської економіки, незважаючи на тиск з боку таких радників, як Марко Рубіо. Пропозиції Мадуро: Мадуро намагався запропонувати Трампу поступки у сфері нафти, включаючи домінуючу частку для американських компаній у нафтових та золотодобувних проєктах, але ця пропозиція була відхилена на початку жовтня, після чого військове нарощування прискорилося.

Мадуро намагався запропонувати Трампу поступки у сфері нафти, включаючи домінуючу частку для американських компаній у нафтових та золотодобувних проєктах, але ця пропозиція була відхилена на початку жовтня, після чого військове нарощування прискорилося. Пост-Мадуро: Якщо режим Мадуро впаде, Chevron, найімовірніше, буде найкраще готова до буму інвестицій у нафтові запаси країни.

Обережна позиція Трампа та внутрішній тиск

Президент Трамп, за словами його помічників, неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або обернутися ганебним провалом, і зосереджується на вилученні цінності венесуельської нафти.

Радники-яструби: На більш агресивних варіантах наполягають ключові радники, включаючи держсекретаря/в.о. радника з національної безпеки Марко Рубіо та заступника керівника апарату Стівена Міллера.

На більш агресивних варіантах наполягають ключові радники, включаючи держсекретаря/в.о. радника з національної безпеки Марко Рубіо та заступника керівника апарату Стівена Міллера. Опоненти “вічних воєн”: Деякі віддані прихильники Трампа застерігають його, нагадуючи, що він був обраний, щоб закінчити «вічні війни», а не розпалювати нові.

Деякі віддані прихильники Трампа застерігають його, нагадуючи, що він був обраний, щоб закінчити «вічні війни», а не розпалювати нові. Офіційна заява: Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент чітко дав зрозуміти, що продовжуватиме завдавати ударів по наркотерористах, а «все інше є спекуляціями».

Рішення про військову операцію, якщо його буде прийнято, нестиме значні військові, правові та політичні ризики, а також не гарантує створення стабільного уряду, дружнього до США.

Раніше стало відомо, що США скасували ліцензії компаніям на імпорт венесуельської нафти.